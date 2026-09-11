Sin intervención humana: el proyecto de Meta para reemplazar tareas clave en los centros de datos con inteligencia artificial

Meta estaría probando robots para realizar tareas dentro de sus centros de datos, una estrategia que podría permitirle reducir costos laborales en medio del fuerte aumento del gasto destinado a infraestructura para inteligencia artificial. Según empleados actuales y antiguos colaboradores de la compañía, la empresa ya utiliza robots y hardware de distintos proveedores para determinadas tareas.

{{{htmlAmp}}}

Entre los equipos mencionados aparecen dispositivos de Watney Robotics, Kinova y ABB, que estarían siendo evaluados para realizar diferentes trabajos dentro de las instalaciones. Las pruebas incluyen tareas como el cambio de cables de red y la posibilidad de utilizar un brazo robótico Kinova Gen3 para apagar o encender servidores, e incluso cortarles el suministro eléctrico. La situación genera preocupación entre algunos trabajadores por una posible pérdida de puestos laborales.

Qué tareas podrían hacer los robots de Meta

La compañía ya utiliza robots en algunos de sus centros de datos, entre ellos los ubicados en Iowa y Virginia. Se trata principalmente de robots destinados al arrastre y al manejo de inventario. Sin embargo, estos equipos todavía tienen ciertas limitaciones y necesitan de personas que los supervisen o intervengan para facilitar determinadas tareas.

El proyecto también forma parte de una estrategia de largo plazo. Eric Xu, director senior de robótica de Meta, había señalado durante una conferencia realizada el año pasado que la compañía contempla desplegar robots en sus centros de datos para agilizar la respuesta ante incidentes, monitorear las instalaciones y realizar tareas de mantenimiento preventivo.

Desde la empresa, Francis Brennan sostuvo que Estados Unidos atraviesa un fuerte crecimiento de la infraestructura y que existe una escasez de trabajadores capacitados para cubrir estos puestos. En ese contexto, aseguró que Meta necesita más trabajadores y no menos.

Los defensores de este tipo de automatización consideran que los robots pueden hacerse cargo de tareas repetitivas o peligrosas.

Los defensores de este tipo de automatización consideran que los robots pueden hacerse cargo de tareas repetitivas o peligrosas, además de ayudar a cubrir la falta de trabajadores especializados. Para algunos empleados de Meta, sin embargo, el avance de estas tecnologías genera incertidumbre sobre cuánto tiempo estarán a salvo los puestos relacionados con tareas físicas.

El debate también alcanza al centro de datos de Altoona, Iowa, el mayor complejo de este tipo de Meta. El establecimiento fue inaugurado en 2014 y todavía cuenta con varios años de exención del impuesto sobre bienes inmuebles. Según Wired, ese beneficio fue justificado en parte por los empleos que genera en la zona y el prestigio que aporta a la ciudad. La mayor automatización de las tareas podría poner en discusión ese argumento.