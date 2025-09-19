NVIDIA e Intel se unen: qué planean desarrollar juntos

En un anuncio que sacude a la industria, NVIDIA e Intel confirmaron una colaboración estratégica para desarrollar varias generaciones de productos a medida. El objetivo principal es crear soluciones más poderosas y eficientes para el procesamiento de inteligencia artificial, computación acelerada y cargas de trabajo críticas, tanto en empresas como para consumidores finales.

¿Qué desarrollarán NVIDIA e Intel?

La alianza tiene dos focos principales:

Centros de datos : Intel fabricará CPUs x86 personalizadas especialmente para NVIDIA, que serán integradas en las plataformas de infraestructura de inteligencia artificial de NVIDIA y ofrecidas a clientes globales.

Computación personal: Intel desarrollará sistemas en chip (SoCs) x86 que integran chiplets de GPU NVIDIA RTX. Esto permitirá que nuevas PCs incluyan procesadores y tarjetas gráficas de última generación en una sola arquitectura.

La clave de esta unión es la tecnología NVIDIA NVLink, que permite la comunicación rápida y eficiente entre CPUs y GPUs, optimizando el rendimiento en aplicaciones de IA, juegos y ciencia de datos.

Una inversión millonaria

Como parte de la alianza, NVIDIA invertirá 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, a un valor de 23,28 dólares por acción. La inversión refuerza la confianza de ambas compañías en el crecimiento conjunto y está sujeta a aprobaciones regulatorias.

¿Qué significa esta colaboración para el futuro?

La colaboración NVIDIA-Intel busca potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías, expandir ambos ecosistemas y sentar las bases para la próxima generación de soluciones informáticas. Para los usuarios, esto significa:

Mayor rendimiento en PCs y servidores, con integración de inteligencia artificial y gráficos de última generación.

Acceso a nuevas generaciones de computadoras personales más potentes, flexibles y con arquitectura unificada.

Un avance clave en la carrera por el liderazgo mundial en chips, IA y procesamiento de datos.

Esta alianza marca un antes y un después en la industria de los semiconductores, y anticipa una nueva ola de innovación tecnológica en los próximos años.