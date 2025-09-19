EN VIVO
Inteligencia artificial

NVIDIA e Intel se unen: qué planean desarrollar juntos

Las dos potencias tecnológicas firmaron un acuerdo histórico para crear CPUs y sistemas personalizados que combinan la inteligencia artificial de NVIDIA con la arquitectura x86 de Intel. Esta alianza promete impulsar tanto los centros de datos como la computación personal en todo el mundo.

19 de septiembre, 2025 | 11.27

En un anuncio que sacude a la industria, NVIDIA e Intel confirmaron una colaboración estratégica para desarrollar varias generaciones de productos a medida. El objetivo principal es crear soluciones más poderosas y eficientes para el procesamiento de inteligencia artificial, computación acelerada y cargas de trabajo críticas, tanto en empresas como para consumidores finales.

¿Qué desarrollarán NVIDIA e Intel?

La alianza tiene dos focos principales:

  • Centros de datos: Intel fabricará CPUs x86 personalizadas especialmente para NVIDIA, que serán integradas en las plataformas de infraestructura de inteligencia artificial de NVIDIA y ofrecidas a clientes globales.

  • Computación personal: Intel desarrollará sistemas en chip (SoCs) x86 que integran chiplets de GPU NVIDIA RTX. Esto permitirá que nuevas PCs incluyan procesadores y tarjetas gráficas de última generación en una sola arquitectura.

La clave de esta unión es la tecnología NVIDIA NVLink, que permite la comunicación rápida y eficiente entre CPUs y GPUs, optimizando el rendimiento en aplicaciones de IA, juegos y ciencia de datos.

Una inversión millonaria

Como parte de la alianza, NVIDIA invertirá 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, a un valor de 23,28 dólares por acción. La inversión refuerza la confianza de ambas compañías en el crecimiento conjunto y está sujeta a aprobaciones regulatorias.

¿Qué significa esta colaboración para el futuro?

La colaboración NVIDIA-Intel busca potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías, expandir ambos ecosistemas y sentar las bases para la próxima generación de soluciones informáticas. Para los usuarios, esto significa:

  • Mayor rendimiento en PCs y servidores, con integración de inteligencia artificial y gráficos de última generación.

  • Acceso a nuevas generaciones de computadoras personales más potentes, flexibles y con arquitectura unificada.

  • Un avance clave en la carrera por el liderazgo mundial en chips, IA y procesamiento de datos.

Esta alianza marca un antes y un después en la industria de los semiconductores, y anticipa una nueva ola de innovación tecnológica en los próximos años.

