EN VIVO
Inteligencia artificial

Google suma IA al TV Streamer, el sucesor del Chromecast

La compañía anunció que su nuevo Google TV Streamer —el dispositivo que reemplaza la línea Chromecast— incorporará la inteligencia artificial Gemini para cambiar la experiencia de televisión y entretenimiento doméstico.

07 de noviembre, 2025 | 15.16

La actualización llegará durante el invierno del hemisferio norte e incluye mejoras sustanciales en búsqueda por voz, recomendaciones de contenido y control de dispositivos inteligentes en el hogar. Desde un nivel técnico, el Google TV Streamer ya se lanzó con hardware más potente que el Chromecast anterior, y esta integración de IA es lo que busca diferenciarlo de otros dispositivos de streaming.

Principales novedades que trae la IA

  • Búsqueda conversacional avanzada: gracias a Gemini, los usuarios podrán pedir de forma natural comandos como “buscá una película de los 80 sobre cazadores de fantasmas” y obtener resultados relevantes sin conocer el título exacto.

  • Control inteligente del hogar integrado: el dispositivo funcionará como centro para domótica, con compatibilidad con estándares como Thread y Matter, lo que permite controlar cámaras, luces o termostatos desde la pantalla del televisor.

  • Experiencia de entretenimiento más fluida: mejora de hardware (procesador más rápido, mejor memoria), lo que redunda en menor latencia, mejor rendimiento de apps y una interfaz más ágil.

  • Implementación progresiva: Google aclaró que la integración de Gemini en dispositivos Google TV será gradual —empezará en ciertos modelos seleccionados para luego ampliarse a otros países y marcas.

MÁS INFO

¿Qué ofrece para Argentina y qué tener en cuenta?

Si bien la noticia ya está confirmada, el lanzamiento local exacto aún no fue detallado. Por eso conviene estar alertas a los siguientes factores:

  • Fecha de disponibilidad: aunque se indica “invierno” (hemisferio norte), podrían existir demoras para Latinoamérica.

  • Compatibilidad de idioma: las funciones de IA pueden llegar primero en inglés o en mercados prioritarios, con español y otros idiomas un poco más tarde.

  • Precio versus modelo anterior: al ofrecer más funciones de hardware e IA, el nuevo equipo debería costar más que el Chromecast tradicional.

  • Ecosistema del hogar inteligente: para aprovechar control domótico es importante que el resto de los dispositivos cumplan con los estándares compatibles (Thread/Matter).

Cómo impacta esto en tu día a día

La llegada de la inteligencia artificial Gemini al Google TV Streamer marca un salto cualitativo en los dispositivos de streaming: ya no es solo ver contenido, sino interactuar con él y con tu casa de forma más fluida.

Si estás buscando renovar tu centro de entretenimiento y tener control inteligente en pantalla grande, es una opción muy atractiva. Eso sí: espera confirmación de lanzamiento local, idioma disponible y comprobá compatibilidad con tu ecosistema doméstico antes de comprar.

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas