Google suma IA al TV Streamer, el sucesor del Chromecast

La actualización llegará durante el invierno del hemisferio norte e incluye mejoras sustanciales en búsqueda por voz, recomendaciones de contenido y control de dispositivos inteligentes en el hogar. Desde un nivel técnico, el Google TV Streamer ya se lanzó con hardware más potente que el Chromecast anterior, y esta integración de IA es lo que busca diferenciarlo de otros dispositivos de streaming.

Principales novedades que trae la IA

Búsqueda conversacional avanzada : gracias a Gemini, los usuarios podrán pedir de forma natural comandos como “buscá una película de los 80 sobre cazadores de fantasmas” y obtener resultados relevantes sin conocer el título exacto.

Control inteligente del hogar integrado : el dispositivo funcionará como centro para domótica, con compatibilidad con estándares como Thread y Matter, lo que permite controlar cámaras, luces o termostatos desde la pantalla del televisor.

Experiencia de entretenimiento más fluida : mejora de hardware (procesador más rápido, mejor memoria), lo que redunda en menor latencia, mejor rendimiento de apps y una interfaz más ágil.

Implementación progresiva: Google aclaró que la integración de Gemini en dispositivos Google TV será gradual —empezará en ciertos modelos seleccionados para luego ampliarse a otros países y marcas.

¿Qué ofrece para Argentina y qué tener en cuenta?

Si bien la noticia ya está confirmada, el lanzamiento local exacto aún no fue detallado. Por eso conviene estar alertas a los siguientes factores:

Fecha de disponibilidad : aunque se indica “invierno” (hemisferio norte), podrían existir demoras para Latinoamérica.

Compatibilidad de idioma : las funciones de IA pueden llegar primero en inglés o en mercados prioritarios, con español y otros idiomas un poco más tarde.

Precio versus modelo anterior : al ofrecer más funciones de hardware e IA, el nuevo equipo debería costar más que el Chromecast tradicional.

Ecosistema del hogar inteligente: para aprovechar control domótico es importante que el resto de los dispositivos cumplan con los estándares compatibles (Thread/Matter).

Cómo impacta esto en tu día a día

La llegada de la inteligencia artificial Gemini al Google TV Streamer marca un salto cualitativo en los dispositivos de streaming: ya no es solo ver contenido, sino interactuar con él y con tu casa de forma más fluida.

Si estás buscando renovar tu centro de entretenimiento y tener control inteligente en pantalla grande, es una opción muy atractiva. Eso sí: espera confirmación de lanzamiento local, idioma disponible y comprobá compatibilidad con tu ecosistema doméstico antes de comprar.