La inteligencia artificial dejó de ser un privilegio de unos pocos y Google quiere que más personas puedan aprovecharla al máximo. Con esta movida, los estudiantes universitarios (+18 años) de todo el país tendrán la oportunidad de experimentar la IA avanzada de Google sin costo durante 12 meses.
¿Qué es Google AI Plus y qué ofrece?
Desde hoy, los usuarios argentinos pueden contratar Google AI Plus, una membresía que pone al alcance de todos las últimas herramientas de IA de Google a un precio más accesible. ¿Qué incluye esta suscripción?
-
Mayor capacidad en modelos de edición y generación de imágenes (Nano Banana) dentro de Gemini.
-
Acceso a Veo 3 Fast, el modelo de generación de video IA, para crear contenido audiovisual avanzado desde Gemini, Whisk y Flow.
-
Integración de IA en Google Workspace: podés redactar, resumir y organizar info en Gmail, Documentos y Hojas de cálculo con la ayuda de Gemini.
-
Herramientas mejoradas en NotebookLM para transformar documentos en resúmenes y material didáctico.
-
200 GB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail.
Google AI Pro gratis para estudiantes: cómo solicitarlo
En un paso pensado para impulsar el desarrollo de la próxima generación, Google ofrece AI Pro gratis por un año a estudiantes universitarios argentinos mayores de 18 años. El plan permite acceder a las soluciones de IA más avanzadas para potenciar el aprendizaje, investigar, crear ideas y desarrollar nuevas habilidades.
¿Cómo conseguir el beneficio?
-
Los estudiantes deben postularse completando un formulario en el sitio oficial de Google (enlace directo desde el blog de Google).
-
El acceso gratuito tiene una duración de 12 meses y permite usar todas las funciones avanzadas de AI Pro, integradas a Gemini y las apps de Google Workspace.
Este beneficio apunta a que los jóvenes de Argentina tengan las mejores herramientas tecnológicas para prepararse para el futuro laboral, fomentar la creatividad y explorar nuevas formas de aprendizaje, sin barreras económicas.
Gracias a la apuesta de Google por la democratización de la IA, ahora cualquier estudiante argentino puede acceder a soluciones de última generación sin costo y prepararse para el futuro profesional. Si sos estudiante universitario, esta es tu oportunidad.