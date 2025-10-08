EN VIVO
Google AI Pro gratis para estudiantes: cómo acceder

Google anunció una doble novedad para la Argentina: la llegada del plan AI Plus para todos los usuarios y el acceso gratuito por un año a Google AI Pro para estudiantes universitarios. Así, la compañía busca democratizar la inteligencia artificial y acercarla a la próxima generación de profesionales.

08 de octubre, 2025 | 14.02

La inteligencia artificial dejó de ser un privilegio de unos pocos y Google quiere que más personas puedan aprovecharla al máximo. Con esta movida, los estudiantes universitarios (+18 años) de todo el país tendrán la oportunidad de experimentar la IA avanzada de Google sin costo durante 12 meses.

¿Qué es Google AI Plus y qué ofrece?

Desde hoy, los usuarios argentinos pueden contratar Google AI Plus, una membresía que pone al alcance de todos las últimas herramientas de IA de Google a un precio más accesible. ¿Qué incluye esta suscripción?

  • Mayor capacidad en modelos de edición y generación de imágenes (Nano Banana) dentro de Gemini.

  • Acceso a Veo 3 Fast, el modelo de generación de video IA, para crear contenido audiovisual avanzado desde Gemini, Whisk y Flow.

  • Integración de IA en Google Workspace: podés redactar, resumir y organizar info en Gmail, Documentos y Hojas de cálculo con la ayuda de Gemini.

  • Herramientas mejoradas en NotebookLM para transformar documentos en resúmenes y material didáctico.

  • 200 GB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail.

MÁS INFO

Google AI Pro gratis para estudiantes: cómo solicitarlo

En un paso pensado para impulsar el desarrollo de la próxima generación, Google ofrece AI Pro gratis por un año a estudiantes universitarios argentinos mayores de 18 años. El plan permite acceder a las soluciones de IA más avanzadas para potenciar el aprendizaje, investigar, crear ideas y desarrollar nuevas habilidades.

¿Cómo conseguir el beneficio?

  • Los estudiantes deben postularse completando un formulario en el sitio oficial de Google (enlace directo desde el blog de Google).

  • El acceso gratuito tiene una duración de 12 meses y permite usar todas las funciones avanzadas de AI Pro, integradas a Gemini y las apps de Google Workspace.

Este beneficio apunta a que los jóvenes de Argentina tengan las mejores herramientas tecnológicas para prepararse para el futuro laboral, fomentar la creatividad y explorar nuevas formas de aprendizaje, sin barreras económicas.

Gracias a la apuesta de Google por la democratización de la IA, ahora cualquier estudiante argentino puede acceder a soluciones de última generación sin costo y prepararse para el futuro profesional. Si sos estudiante universitario, esta es tu oportunidad.

