La inteligencia artificial dejó de ser un privilegio de unos pocos y Google quiere que más personas puedan aprovecharla al máximo. Con esta movida, los estudiantes universitarios (+18 años) de todo el país tendrán la oportunidad de experimentar la IA avanzada de Google sin costo durante 12 meses.

¿Qué es Google AI Plus y qué ofrece?

Desde hoy, los usuarios argentinos pueden contratar Google AI Plus, una membresía que pone al alcance de todos las últimas herramientas de IA de Google a un precio más accesible. ¿Qué incluye esta suscripción?

Mayor capacidad en modelos de edición y generación de imágenes (Nano Banana) dentro de Gemini.

Acceso a Veo 3 Fast, el modelo de generación de video IA, para crear contenido audiovisual avanzado desde Gemini, Whisk y Flow.

Integración de IA en Google Workspace: podés redactar, resumir y organizar info en Gmail, Documentos y Hojas de cálculo con la ayuda de Gemini.

Herramientas mejoradas en NotebookLM para transformar documentos en resúmenes y material didáctico.

200 GB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail.

Google AI Pro gratis para estudiantes: cómo solicitarlo

En un paso pensado para impulsar el desarrollo de la próxima generación, Google ofrece AI Pro gratis por un año a estudiantes universitarios argentinos mayores de 18 años. El plan permite acceder a las soluciones de IA más avanzadas para potenciar el aprendizaje, investigar, crear ideas y desarrollar nuevas habilidades.

¿Cómo conseguir el beneficio?

Los estudiantes deben postularse completando un formulario en el sitio oficial de Google (enlace directo desde el blog de Google).

El acceso gratuito tiene una duración de 12 meses y permite usar todas las funciones avanzadas de AI Pro, integradas a Gemini y las apps de Google Workspace.

Este beneficio apunta a que los jóvenes de Argentina tengan las mejores herramientas tecnológicas para prepararse para el futuro laboral, fomentar la creatividad y explorar nuevas formas de aprendizaje, sin barreras económicas.

Gracias a la apuesta de Google por la democratización de la IA, ahora cualquier estudiante argentino puede acceder a soluciones de última generación sin costo y prepararse para el futuro profesional. Si sos estudiante universitario, esta es tu oportunidad.