Gemini te ayuda a saber si un video está hecho con IA

Google dio un nuevo paso en la lucha contra la desinformación digital: su asistente Gemini ahora puede detectar si un video fue generado o editado con inteligencia artificial. La función, que amplía una capacidad similar ya disponible para imágenes, apunta a ayudar a los usuarios a identificar contenido sintético en un contexto donde los videos creados con IA se multiplican en redes sociales y plataformas de mensajería.

Desde ahora, cualquier persona puede subir un archivo de video directamente a la app de Gemini o a su versión web y hacer una consulta simple, como “¿Este video fue creado con IA?”. A partir de ahí, el asistente analiza tanto las pistas visuales como el audio en busca de la marca de agua SynthID, la tecnología de identificación desarrollada por Google. Si detecta esta firma, Gemini no solo confirma que hay contenido generado por IA, sino que también señala en qué parte del video o del audio aparece, aportando un contexto más claro que un simple “sí” o “no”.

Una herramienta clave frente al boom de videos con IA

La incorporación llega en un momento clave. Los videos generados por inteligencia artificial —especialmente clips cortos, anuncios y fragmentos republicados— circulan cada vez más sin etiquetas ni aclaraciones. Esto vuelve difícil distinguir entre material real y contenido sintético, incluso para usuarios experimentados. En ese escenario, contar con una herramienta de verificación integrada en Gemini puede ser de gran ayuda para chequear rápidamente videos dudosos antes de compartirlos.

Además, el acceso es simple: Google confirmó que la función está disponible en todos los países donde funciona Gemini y en todos los idiomas compatibles. No requiere suscripción ni pagos adicionales, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier usuario que quiera validar contenido que encuentra online.

Útil, pero con límites claros

Sin embargo, la función no es una solución definitiva al problema de la detección de IA en la web. Gemini se basa exclusivamente en la marca de agua SynthID, por lo que solo puede identificar videos generados por modelos de Google o por herramientas de terceros que hayan adoptado este sistema. Si un video fue creado o editado con modelos que no usan SynthID, el asistente no podrá detectarlo como contenido generado por IA.

A esto se suma otra limitación técnica: los videos que se pueden subir a Gemini no pueden superar los 100 MB o los 90 segundos de duración. En la práctica, esto orienta la herramienta a contenidos típicos de redes sociales y mensajería, y no a producciones más largas.

Aun con estas restricciones, la nueva función de Gemini representa un avance importante en materia de transparencia y verificación digital, en un ecosistema cada vez más atravesado por la inteligencia artificial.