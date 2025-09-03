Evitá estafas: las claves de la IA para cuidar tus datos en línea

Cada vez más personas caen en trampas online que buscan robar datos bancarios, contraseñas o información personal. Los métodos más comunes van desde mails falsos (phishing), llamadas que simulan ser de bancos, hasta apps que instalan virus sin que te des cuenta. La buena noticia es que, con simples hábitos y la ayuda de la tecnología, se puede reducir mucho el riesgo.

Recomendaciones clave para protegerte

Hoy, la inteligencia artificial ayuda a detectar nuevas amenazas y, además, puede darnos consejos simples y efectivos para resguardar nuestros datos. Aquí, las recomendaciones esenciales:

No compartas contraseñas : ni siquiera con familiares o personas de confianza. Cada cuenta debe tener una clave única y difícil de adivinar.

Activá la verificación en dos pasos : muchos servicios ofrecen este sistema, que agrega una capa de seguridad extra aunque roben tu contraseña.

Cuidado con los enlaces y archivos : nunca hagas clic en links sospechosos o descargues archivos de fuentes desconocidas, incluso si llegan por WhatsApp o redes sociales.

Chequeá la dirección web : antes de ingresar datos personales o bancarios, asegúrate de que la página sea la oficial y tenga el candado de seguridad.

Actualizá tus dispositivos : tanto el celular como la computadora deben tener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para evitar vulnerabilidades.

Usá un gestor de contraseñas: estas aplicaciones generan y guardan claves seguras, evitando repetir contraseñas o usar datos personales previsibles.

¿Cómo puede ayudar la IA a cuidarte?

Hoy existen herramientas impulsadas por IA que detectan patrones de fraude y te alertan en tiempo real sobre posibles amenazas. Muchos bancos y servicios de mail ya usan sistemas inteligentes que bloquean transacciones dudosas o mensajes maliciosos antes de que lleguen a tu bandeja de entrada.

Además, la IA puede analizar tu actividad digital y sugerir cambios de contraseña o advertirte si tu correo apareció en filtraciones de datos. Aprovechar estas tecnologías y mantenerse informado es la mejor forma de estar protegido.