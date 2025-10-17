Cómo hacer que la IA resuma páginas en Chrome para Android

Esta función es ideal para quienes se topan con artículos extensos y no tienen tiempo de leerlos completos.

Google sigue potenciando la integración de su inteligencia artificial en el ecosistema Android, y una de las novedades más útiles es la posibilidad de resumir páginas web directamente desde Chrome usando Gemini. Esta función resulta ideal para quienes se topan con artículos extensos y no tienen tiempo (o ganas) de leerlos completos, ya que permite obtener los puntos más importantes en cuestión de segundos.

Actualmente, esta herramienta está disponible únicamente en dispositivos Android, aunque Google confirmó que llegará próximamente a iOS. Con esta nueva función, la lectura rápida se vuelve mucho más sencilla y práctica, especialmente para quienes consultan contenido informativo o académico desde el celular.

Cómo usar Gemini para resumir páginas web

El proceso es muy simple. Solo necesitás seguir estos pasos:

Abrí la página web que quieras resumir desde Google Chrome. Mantené presionado el botón de encendido del celular para invocar a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Una vez que se abra Gemini, verás un menú con distintas opciones. Tocá en “Resumir página”. En pocos segundos, la IA te mostrará un resumen con los puntos más importantes del artículo.

Actualmente, la herramienta está disponible solo en dispositivos Android

Gemini se abre sobre el navegador, sin cerrar ni interrumpir la navegación, lo que permite leer el resumen y seguir explorando la web sin perder el contexto.

Una herramienta útil para el día a día

La posibilidad de resumir páginas con Gemini no solo mejora la productividad, sino que también optimiza la experiencia de lectura en móviles. Es especialmente útil para:

Estudiantes , que necesitan revisar textos largos o papers académicos.

Periodistas y profesionales , que buscan información rápida para sus notas o investigaciones.

Usuarios curiosos, que quieren ahorrar tiempo al leer artículos o noticias extensas.

Con esta novedad, Google refuerza su apuesta por la IA aplicada a la navegación y la gestión del conocimiento, marcando un paso más hacia un uso más inteligente y personalizado de la información online.