Así es Atlas, el buscador con IA que compite con Google

OpenAI presentó su nuevo navegador web con inteligencia artificial integrada.

OpenAI presentó ChatGPT Atlas, su nuevo navegador web con inteligencia artificial integrada, que busca competir directamente con Google Chrome, Safari, Comet y Perplexity. La compañía liderada por Sam Altman asegura que Atlas redefine la experiencia de navegación al combinar el acceso a la web con las capacidades conversacionales de ChatGPT, ofreciendo un verdadero “superasistente digital” capaz de entender el contexto y ayudar al usuario en tiempo real.

Al igual que cualquier navegador tradicional, permite ingresar direcciones web, abrir pestañas y moverse entre ellas, pero con una gran diferencia: ChatGPT está incorporado en el propio entorno de navegación. Un botón con la opción “Preguntar a ChatGPT” divide la pantalla para mostrar la página web y, a la vez, una barra lateral donde se puede conversar con el asistente, pedir resúmenes, explicaciones o análisis de los contenidos visitados.

Características principales de ChatGPT Atlas

Entre sus principales características, ChatGPT Atlas ofrece:

Asistencia contextual : el chatbot entiende el contenido que estás viendo y puede explicarlo, resumirlo o ampliarlo.

Memoria integrada opcional : recuerda el historial y las interacciones frecuentes para personalizar la experiencia.

Privacidad reforzada : los datos no se usan para entrenar modelos de IA sin autorización del usuario.

Modo agente : permite que ChatGPT realice tareas automáticamente, como buscar productos o recopilar información.

Modo incógnito y controles parentales, para mayor seguridad durante la navegación.

Una de las funciones más destacadas es la memoria inteligente, que guarda la forma en que cada persona interactúa con los sitios más usados para ofrecer resultados más precisos. OpenAI aclara que esta función es opcional y totalmente controlable: se pueden revisar, editar o eliminar las memorias guardadas, y los datos permanecen privados a menos que el usuario autorice lo contrario.

Por su parte, el modo agente, aún en fase beta, está disponible para quienes cuenten con planes Plus, Pro y Business. Este modo incluye limitaciones de seguridad: el agente no puede ejecutar código, instalar extensiones ni acceder a otras aplicaciones del dispositivo, y sus acciones se suspenden en sitios sensibles como los de banca online.

ChatGPT está incorporado en el propio entorno de navegación.

ChatGPT Atlas ya está disponible en macOS, con soporte para cuentas Free, Plus, Pro, Go, Enterprise y Edu, y pronto llegará a Windows, iOS y Android. Durante la instalación, permite importar datos desde Safari y activar la memoria personalizada del asistente.

Con este lanzamiento, OpenAI da un paso clave para integrar la inteligencia artificial en la navegación diaria, ofreciendo una experiencia que une privacidad, automatización y asistencia inteligente en un solo lugar.