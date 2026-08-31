Inteligencia Artificial para todos: la guía paso a paso para usar NotebookLM desde cero

Gemini Notebook, la herramienta de Google antes conocida como NotebookLM, permite procesar documentos, textos, videos y grandes cantidades de información a partir de las fuentes que el usuario incorpora. Pero hay una particularidad importante: si no sabés qué documentos o artículos utilizar, la propia inteligencia artificial puede ayudarte a encontrarlos y sumarlos al cuaderno para comenzar una investigación desde cero.

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A diferencia de asistentes como Gemini o ChatGPT, Gemini Notebook limita sus respuestas a las fuentes que el usuario proporciona. De esta manera, el contenido utilizado para responder queda bajo control del usuario. La herramienta admite distintos formatos, entre ellos documentos, presentaciones, hojas de cálculo, libros ePub, archivos PDF, imágenes y videos.

Cómo buscar fuentes desde Gemini Notebook

Una de las alternativas más simples consiste en utilizar el buscador de fuentes integrado. Al crear un nuevo cuaderno, hay que ingresar al apartado Fuentes y escribir el tema sobre el que se necesita información en el campo para buscar nuevas fuentes en la web.

Por defecto, Gemini Notebook utiliza Fast Research, una modalidad pensada para obtener resultados rápidamente. Cuanto más específico sea el pedido, más fácil será para la inteligencia artificial encontrar material relacionado. El sistema ofrece diez fuentes en forma de artículos de internet, que pueden revisarse y seleccionarse antes de incorporarlas al cuaderno.

Una vez elegidos los contenidos, alcanza con pulsar Importar para que Gemini Notebook los procese. A partir de ese momento, es posible realizar preguntas sobre el tema utilizando esas fuentes como base o sumar nuevos documentos. Esta función está disponible tanto en la versión web como en las aplicaciones para iOS y Android.

Gemini Notebook limita sus respuestas a las fuentes que el usuario proporciona.

Otra opción: buscar primero con Gemini

También existe la posibilidad de hacer la investigación inicial directamente con Gemini. El asistente puede ofrecer una explicación sobre el tema junto con enlaces a las fuentes utilizadas.

Después, esas fuentes pueden revisarse y agregarse manualmente a Gemini Notebook. Para hacerlo, hay que abrir el cuaderno, seleccionar Añadir fuentes y pegar los enlaces correspondientes. Incluso es posible incorporar varios enlaces de una sola vez.

Deep Research para investigaciones más completas

Cuando una búsqueda rápida no alcanza, Gemini Notebook también permite recurrir a Deep Research. Esta modalidad consulta automáticamente cientos de sitios web, analiza la información y genera informes más extensos.

El proceso tarda más que Fast Research, pero devuelve decenas de artículos online y un informe detallado que incluye citas de algunas fuentes. Esto permite revisar mejor el material antes de importarlo al cuaderno y utilizarlo como punto de partida para profundizar en cualquier tema.