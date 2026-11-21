Un matemático de la empresa tecnológica Anthropic aseguró haber encontrado una demostración de la hipótesis de Riemann, un problema que permanece abierto desde 1859 y que es considerado uno de los más importantes de la matemática. El resultado habría sido alcanzado junto a Claude, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por la compañía, y podría representar un hito científico si logra superar las instancias de verificación.

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Levent Alpöge fue quien difundió un documento de cuatro páginas en el que explica que trabajó durante varios meses con la IA hasta alcanzar lo que considera una solución. Según relató, Claude tuvo un papel decisivo en la etapa final del proceso y llegó a superarlo en el desarrollo de las ideas matemáticas. "Claude y yo hemos disfrutado de momentos maravillosos juntos en los últimos meses, pero esta vez Claude me superó con creces cerca de la meta. No, Claude voló, bailó y se lució llegando a la meta", señaló Alpöge en su publicación.

La IA habría desarrollado una solución a la hipótesis de Riemann. Foto: IA

La demostración fue publicada en código mediante Lean, un lenguaje que permite formalizar pruebas matemáticas y comprobar sus pasos mediante una computadora. Sin embargo, todavía no existe una validación definitiva por parte de la comunidad científica. Matemáticos comenzaron a revisar el material para determinar si efectivamente demuestra lo que sostiene su autor.

Qué es la hipótesis de Riemann y por qué es tan importante

Formulada por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, la hipótesis se relaciona con la distribución de los números primos, aquellos que solo pueden dividirse por uno y por sí mismos. Aunque parecen aparecer sin un patrón evidente, los matemáticos encontraron que su comportamiento está vinculado con una función conocida como función zeta de Riemann.

La hipótesis sostiene que todos los ceros no triviales de esa función se encuentran sobre una misma línea, cuya parte real es igual a un medio. Confirmarla permitiría comprender con mucha mayor precisión cómo se distribuyen los números primos y resolver numerosas cuestiones que, hasta ahora, dependen de que esta conjetura sea verdadera. Se trata de uno de los siete Problemas del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas.

Qué dijo el matemático argentino Teo López Puccio al respecto

El matemático y divulgador argentino Teo López Puccio se refirió al anuncio a través de su cuenta de Instagram. "Hoy fue un día de noticias vertiginosas en el mundo de la matemática porque se anunciaron dos supuestas resoluciones de la Hipótesis de Riemann, el problema matemático más importante de la actualidad y quizás del siglo y quizás del milenio", escribió en sus historias.

El influencer de ciencia señaló: "Es una noticia importante por razones científicas, pero sobre todo impactante porque una de las soluciones está fuertemente mediada por el uso de una IA. La otra supuesta solución es completamente humana. Momentos emocionantes pero inciertos".