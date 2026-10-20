Inteligencia artificial argentina en el quirófano: la startup Navian ganó los eAwards 2026 y competirá por USD 100.000 en Lisboa

Navian, una empresa argentina de tecnología médica, ganó los eAwards Argentina 2026, organizados por NTT DATA FOUNDATION, gracias a un copiloto quirúrgico que combina inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada. La solución asiste a los profesionales de la salud antes y durante operaciones complejas, mediante la creación de modelos digitales tridimensionales a partir de estudios médicos.

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Como ganadora de la competencia nacional, la startup recibió un premio de US$ 10.000 y obtuvo la posibilidad de acceder a una conexión personalizada con el mercado para impulsar su crecimiento. Además, representará a la Argentina en la final internacional, donde competirá con emprendimientos de otros ocho países de Europa y América Latina por un premio adicional de 100.000 euros y un programa exclusivo de aceleración.

Cómo funciona el copiloto quirúrgico de Navian

La plataforma de Navian genera gemelos digitales 3D a partir de resonancias magnéticas y tomografías, con el objetivo de brindar información visual que facilite la planificación y el desarrollo de intervenciones quirúrgicas complejas.

El proyecto ya cuenta con un prototipo avanzado que fue probado en 21 cirugías realizadas en FLENI, institución especializada en neurología y neurocirugía. La combinación de inteligencia artificial y realidad aumentada busca aportar herramientas tecnológicas para acompañar el trabajo de los cirujanos.

“Participar de este proceso nos ayudó a ordenar el modelo de negocio y a entender mejor dónde estamos como empresa. La visibilidad y el reconocimiento de los eAwards representan una oportunidad muy valiosa para Navian”, afirmó Lucciano Mannelli, CTO y fundador de la compañía.

Qué otros proyectos llegaron a la final

En la edición 2026 se presentaron 59 proyectos, de los cuales tres llegaron a la instancia decisiva. Los finalistas dispusieron de diez minutos para presentar sus propuestas ante un jurado integrado por especialistas de Google Cloud, Grupo GALENO, Grupo BMW, Tecpetrol y NTT DATA.

Además de Navian, compitieron Kresko RNAtech y NxCure. El primero desarrolla soluciones basadas en ARN bioactivo para aplicaciones vinculadas con el bienestar y la salud, con herramientas de inteligencia artificial y bioinformática. Su tecnología apunta a áreas como el sueño, el manejo del estrés y el cuidado de la piel.

Por su parte, NxCure utiliza biotecnología e inteligencia artificial para mejorar la identificación de blancos terapéuticos y el reposicionamiento de medicamentos en oncología, a partir del análisis de datos multiómicos.

La startup obtuvo la posibilidad de acceder a una conexión personalizada con el mercado para impulsar su crecimiento.

La final global de los eAwards será en Lisboa

La próxima instancia se realizará en Lisboa, sede del país ganador de la edición anterior. Allí, los finalistas participarán de una semana de innovación junto a inversores y consultores, con actividades orientadas a fortalecer sus proyectos y generar oportunidades de negocio.

Los eAwards forman parte de una iniciativa de NTT DATA FOUNDATION que, desde 2001, busca impulsar emprendimientos tecnológicos con impacto social y potencial de crecimiento. Además del reconocimiento económico, ofrece acompañamiento, mentorías y conexiones con expertos para facilitar el desarrollo de las startups y su llegada al mercado.