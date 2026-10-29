Instagram prueba un formato de videos largos y confirma que busca pagarle a los creadores de contenido

Instagram busca ampliar las oportunidades de monetización para los creadores de contenido con videos largos. Adam Mosseri, director de la red social, confirmó que la compañía está evaluando distintas alternativas para que quienes produzcan este tipo de publicaciones puedan recibir pagos. Sin embargo, todavía no hay detalles sobre cómo funcionará el sistema ni cuándo estará disponible.

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La iniciativa acompaña el desarrollo de Features, una nueva función que permitirá publicar videos horizontales de hasta 90 minutos. Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de prueba y su acceso está limitado a un grupo de creadores de contenido en Estados Unidos. La empresa planea ampliar su disponibilidad de manera gradual mientras recopila opiniones y ajusta la experiencia.

Cómo funcionará la nueva herramienta de Instagram

Features está pensada para que los usuarios puedan pasar de los videos breves a contenidos más extensos sin abandonar Instagram. La propuesta apunta a formatos como entrevistas, episodios de podcast y videopodcast, que necesitan más tiempo para desarrollar sus temas.

Uno de los aspectos centrales será la conexión entre los videos largos y los Reels. Los creadores podrán vincular un clip breve con una producción completa para que los usuarios interesados accedan al contenido original desde ese adelanto.

De esta manera, Instagram busca que los creadores aprovechen la audiencia que ya tienen en la plataforma, sin necesidad de enviar a sus seguidores a otros servicios para que vean sus producciones completas.

La herramienta todavía no fue lanzada de manera generalizada. Mosseri explicó que la compañía está ampliando el acceso de forma progresiva y que el desarrollo llevará tiempo antes de alcanzar una versión definitiva.

Qué se sabe sobre los pagos a los creadores

La monetización es uno de los puntos centrales de la propuesta. En una publicación en Threads, Mosseri reconoció la importancia de los ingresos para quienes producen videos largos y aseguró que Instagram está explorando diferentes alternativas para ayudarlos a cobrar por su trabajo.

Con Features, Instagram permitirá publicar videos horizontales de hasta 90 minutos.

No obstante, la compañía todavía no anunció un modelo de remuneración concreto. Por ahora, no se conocen los requisitos para acceder a los pagos, los montos que podrían recibir los creadores ni los mecanismos que utilizará la plataforma para distribuir los ingresos.

El directivo aseguró que Instagram está comprometido con el proyecto, aunque advirtió que será necesario avanzar de manera gradual. Además, la empresa contempla llevar esta experiencia a pantallas más grandes mediante una aplicación para televisores. Sin embargo, todavía no confirmó una fecha de lanzamiento ni qué dispositivos serán compatibles.

Con Features, Instagram busca ampliar sus opciones audiovisuales y competir en el segmento de los videos extensos. El desafío será definir un sistema de monetización atractivo para los creadores y consolidar una experiencia que permita consumir contenidos largos sin salir de la aplicación.