El insólito origen de Siri a 15 años de su creación: la historia poco conocida detrás del asistente de Apple

Siri cumple 15 años desde su llegada al iPhone 4S el 14 de octubre de 2011. El asistente de voz de Apple permitió realizar llamadas, enviar mensajes, programar reuniones y buscar información mediante instrucciones habladas, sin necesidad de navegar por los menús del teléfono. En 2026, la compañía impulsa una nueva etapa de su desarrollo con Siri AI, una versión que amplía sus capacidades mediante inteligencia artificial generativa.

{{{htmlAmp}}}

Aunque hoy forma parte del ecosistema de Apple, el origen de Siri se remonta a un proyecto de investigación financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su evolución comenzó varios años antes de su lanzamiento comercial y estuvo vinculada con el desarrollo de sistemas capaces de interpretar instrucciones, aprender de la experiencia y resolver tareas.

Cómo nació Siri y llegó a los celulares de Apple

Los antecedentes del asistente se encuentran en CALO, un proyecto desarrollado por SRI International dentro del programa Personalized Assistant that Learns (PAL), financiado por DARPA, la agencia de investigación del Departamento de Defensa estadounidense.

La iniciativa buscaba crear sistemas informáticos capaces de comprender pedidos y organizar tareas. Según SRI International, el programa se extendió durante cinco años, reunió a más de 300 investigadores de 22 instituciones y contó con un presupuesto de 150 millones de dólares.

En 2007, SRI creó Siri Inc. para convertir esas investigaciones en una aplicación comercial. La primera versión independiente llegó a la App Store en febrero de 2010 y permitía, entre otras funciones, pedir un taxi, buscar entradas para el cine y reservar una mesa en un restaurante.

Apple adquirió la empresa en abril de 2010 y, un año y medio después, integró el asistente en el iPhone 4S. En sus primeros tres días en el mercado, ese modelo vendió más de cuatro millones de unidades, según informó la compañía.

En su lanzamiento, Siri funcionaba en fase beta y reconocía inglés, francés y alemán. Con el tiempo, amplió su presencia y sus funciones dentro de los dispositivos de Apple.

Qué cambia con Siri AI en 2026

Durante sus primeros años, el asistente se destacó por interpretar instrucciones cotidianas y vincularlas con acciones concretas. Sin embargo, tenía limitaciones: el reconocimiento podía variar según el acento y el ruido ambiente, y muchas consultas requerían conexión a Internet.

La nueva versión, presentada por Apple en junio de 2026, busca superar parte de esas restricciones mediante Apple Intelligence y la inteligencia artificial generativa.

Entre sus principales novedades se encuentran la comprensión del contexto personal, la posibilidad de recuperar información de mensajes, correos electrónicos y fotografías, y el análisis del contenido que aparece en pantalla. También incorpora herramientas de escritura y funciones para ejecutar tareas entre distintas aplicaciones.

En materia de privacidad, Apple sostiene que Siri AI puede procesar solicitudes directamente en el dispositivo o recurrir a Private Cloud Compute, una infraestructura diseñada para realizar tareas de inteligencia artificial sin almacenar los datos personales procesados.

La versión beta comenzó a distribuirse en inglés en septiembre de 2026. La empresa también anunció que sumaría compatibilidad con español y otros idiomas durante octubre.

A 15 años de su debut, Siri pasa de ejecutar comandos de voz a ofrecer interacciones más contextuales y conversacionales, en una nueva etapa de la estrategia de Apple para integrar inteligencia artificial en sus dispositivos.