Apple presentó HomeView, su nueva pantalla inteligente para el hogar de 299 dólares

El dispositivo estará disponible en dos versiones: para colocar sobre una mesa y otra para colgar en la pared.

Apple presentó HomeView, su primera pantalla inteligente para el hogar, un dispositivo que combina inteligencia artificial, entretenimiento y herramientas para controlar los equipos conectados de una vivienda. Con un precio de 299 dólares en Estados Unidos, el producto incorpora una pantalla táctil de siete pulgadas, reconocimiento facial y una nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial, con la que la compañía busca ampliar las posibilidades de su ecosistema doméstico.

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El dispositivo estará disponible en dos versiones: una para colocar sobre una mesa y otra diseñada para instalar en la pared. HomeView permitirá gestionar luces, cámaras de seguridad y otros accesorios compatibles, además de realizar videollamadas mediante FaceTime, reproducir música y consultar información personal. Las reservas comenzaron el 13 de octubre y su llegada a las tiendas está prevista para el 13 de noviembre.

HomeView: cómo funciona la nueva pantalla inteligente de Apple

Una de las principales características de HomeView es su integración con Siri AI, la nueva versión del asistente virtual de Apple, que busca ofrecer interacciones más naturales y comprender mejor las solicitudes de los usuarios.

A través de comandos de voz, será posible controlar dispositivos inteligentes, buscar música, consultar información y acceder a distintas funciones cotidianas. Además, cuando se vincula con un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, el equipo puede utilizar información de aplicaciones como Calendario y Mensajes para ofrecer respuestas más personalizadas.

La pantalla también incorpora reconocimiento facial, una función que permite identificar a los integrantes del hogar y adaptar la interfaz según quién esté frente al dispositivo. De esta manera, cada persona puede acceder a sus propios mensajes, recordatorios y calendario, en lugar de compartir una única pantalla con el resto de la familia.

En Estados Unidos cuesta 300 dólares, pero Apple todavía no confirmó su disponibilidad en Argentina.

HomeView también funciona como un centro de control para el hogar conectado. Desde su pantalla se pueden administrar accesorios compatibles con Apple Home, como luces, persianas, cerraduras y cámaras de seguridad. Si se utiliza con un timbre compatible, además, permite visualizar quién está en la puerta y comunicarse con esa persona.

Precio y disponibilidad de Apple HomeView

El precio anunciado para HomeView es de 299 dólares en Estados Unidos, tanto para el modelo de sobremesa como para la versión de pared. Apple todavía no confirmó su disponibilidad en Argentina.

La llegada del dispositivo también presenta una limitación geográfica: inicialmente no se comercializará en la Unión Europea porque Siri AI todavía no está disponible en iOS en esa región. La compañía trabaja para resolver esta situación y habilitar el lanzamiento en ese mercado.

Con HomeView, Apple busca convertir su ecosistema de productos y servicios en una experiencia más integrada dentro de la casa, con una pantalla dedicada que reúne automatización, comunicación y entretenimiento en un mismo equipo.