Inclusión digital en comunidades remotas: la apuesta del Estado mexicano con tecnología satelital para escuelas y hospitales

El gobierno de México avanza en un plan para llevar internet a las zonas donde la fibra óptica nunca llegó. La herramienta elegida es la conectividad satelital, pensada especialmente para escuelas y hospitales de comunidades rurales que hoy quedan fuera del mapa digital.

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La iniciativa se enmarca en el Programa Espacial Mexicano 2026-2030, que busca reducir la brecha de conectividad en el país usando satélites en lugar de infraestructura terrestre tradicional, mucho más costosa y lenta de desplegar en zonas de difícil acceso.

De qué se trata el plan satelital mexicano

El esquema apunta a sumar capacidad satelital para dar cobertura a puntos donde tender cables resulta inviable en términos de costo y tiempo. El Estado mexicano ya trabaja con socios del sector privado para sumar esa infraestructura, entre ellos Starlink y Viasat, dos de los principales operadores de internet satelital a nivel global.

La prioridad declarada son los servicios esenciales: conectar escuelas rurales, centros de salud y hospitales que hoy funcionan prácticamente desconectados de la red. En esos lugares, un enlace satelital puede significar la diferencia entre acceder o no a trámites, telemedicina o recursos educativos digitales.

Un problema que arrastra México desde hace años

La falta de fibra en zonas rurales no es un tema nuevo en México, donde durante años coexistieron ciudades hiperconectadas con comunidades sin señal ni acceso a internet fijo de ningún tipo. El plan busca justamente saldar esa deuda usando una tecnología que no depende de cavar zanjas ni tender cables kilométricos.

El objetivo de fondo es que la conectividad deje de ser un privilegio geográfico. Mientras la fibra óptica seguirá siendo la solución para las zonas urbanas y semiurbanas, los satélites aparecen como el complemento natural para el resto del territorio, sobre todo en regiones montañosas o muy dispersas.

Qué se espera de acá a 2030

El programa fija su horizonte en 2030, con metas progresivas de cobertura que todavía no fueron detalladas número por número de forma pública. Lo que sí está claro es el criterio de prioridad: primero los servicios públicos esenciales, y después una expansión más amplia hacia el resto de las comunidades sin conexión.

Si el plan avanza según lo previsto, México podría convertirse en un caso de referencia regional sobre cómo usar satélites para cerrar brechas digitales que la infraestructura tradicional nunca logró resolver.