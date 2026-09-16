Alerta por eSIM extranjeras: por qué no salvan el bloqueo del número celular y mantienen solo el internet

Cuando empezó a circular la idea de que una eSIM extranjera podía servir para esquivar el registro obligatorio de líneas en México, la respuesta oficial no tardó en llegar. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) salió a aclarar el tema, aunque la explicación completa tiene más matices de los que parece.

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Todo arrancó a partir de un artículo de Excélsior titulado "Esquivan padrón celular con eSIM de otros países". La CRT respondió que estas plataformas no permiten evadir el registro obligatorio, y en eso tiene razón: una eSIM extranjera no reemplaza un número mexicano ni sustituye por completo el servicio de una operadora local.

Internet sí, número mexicano no

Las eSIM mencionadas en la nota original son servicios de datos exclusivamente, y algunas ni siquiera piden CURP, RFC o pasaporte para contratarlas, con la posibilidad de pagar en criptomonedas. Eso significa que sí sirven para navegar, entrar a redes sociales y mantener el acceso a WhatsApp o Telegram, incluidas las llamadas y videollamadas por esas apps. Lo que no ofrecen es un número mexicano, llamadas convencionales ni mensajes SMS.

Por qué la distinción es clave

Según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, una línea telefónica móvil es un número asociado a una SIM que puede originar o recibir llamadas de voz, además de otros tipos de tráfico. El registro obligatorio está construido alrededor de ese número, no del dispositivo ni del acceso general a internet. Por eso, una eSIM extranjera de datos no impide que un número mexicano sin vincular sea suspendido: simplemente ofrece una conexión distinta y paralela.

Un costo hasta 10 veces mayor

La CRT defendió la vinculación como una pieza central de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y hasta el 14 de septiembre reportó 84.164.340 líneas vinculadas, el 70,1% de las susceptibles de registro. El organismo también advirtió que estas eSIM pueden costar hasta 10 veces más por gigabyte que las tarifas mexicanas, y que tampoco permiten recibir códigos bancarios ni recuperar cuentas que dependan de un SMS.