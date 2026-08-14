El impacto del Mundial 2026 en México: velocidades récord en celulares y explosión de pagos sin efectivo

Un Mundial no solo se juega en la cancha: también se juega en las torres de celulares, los data centers y los sistemas de pago que tienen que aguantar millones de personas conectadas al mismo tiempo. El de este año le dejó a México un stress test tecnológico enorme, con resultados que quedaron documentados.

Durante el torneo, el país sumó 330 MHz adicionales de espectro temporal, lo que se tradujo en mayor capacidad de red 4G y 5G en las sedes. El impacto se sintió con fuerza en el Fan Festival del Zócalo, donde la velocidad de descarga aumentó un 47,9% hasta 18,07 Mbps, y la de carga llegó a 14,44 Mbps.

Una infraestructura pensada para no fallar

Bruno Juanes, director ejecutivo de KIO IT Services, explicó que la nube fue clave para que las empresas pudieran ampliar recursos según cambiaba la demanda, funcionando como un gasto operativo en lugar de una inversión fija. Durante el Mundial, varias compañías usaron sistemas distribuidos entre infraestructura de borde y nube, con rutas redundantes activadas antes de cualquier falla, para que una interrupción de red pasara desapercibida para el usuario final.

El salto de los pagos digitales

El consumo alrededor de los partidos también aceleró los pagos sin efectivo. Las transacciones transfronterizas con tarjetas Visa en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey crecieron 41% entre el 11 de junio y el 5 de julio respecto del mismo período de 2025, con un aumento del 33% en pequeños negocios y del 105% en operaciones sin contacto de visitantes internacionales. El programa "Crece tu MIPYME con pagos digitales", de la Secretaría de Economía y Visa, había sumado más de 692.000 negocios a la aceptación de tarjetas antes del inicio del torneo, superando su meta original de 500.000, con terminales que van a seguir operando después del Mundial.

IA y ciberseguridad bajo presión

FIFA utilizó Football AI Pro para dar análisis a las 48 selecciones y una versión mejorada de Referee View, con estabilización algorítmica de las imágenes de los árbitros. En Dallas, el centro internacional de transmisión operó diez canales internos en más de 1.000 pantallas con servidores de Lenovo, con una latencia menor a cinco segundos, mientras más de 17.000 dispositivos de Lenovo y Motorola se desplegaron en sedes y predios de entrenamiento.

Del otro lado, la exposición a ataques también creció: Check Point registró en México un promedio de 3.548 ciberataques semanales por organización en abril, la cifra más alta entre los tres países anfitriones. Durante la competencia, FIFA reportó más de mil millones de ataques bloqueados y 11.000 dominios maliciosos neutralizados.