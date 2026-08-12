​La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil ordenó a la plataforma de chat ‌Discord que suspendiera ‌las funciones de retransmisión en directo en un plazo de tres días hábiles, alegando incumplimientos en la protección de niños y adolescentes frente a la exposición a contenidos que promueven la violencia, las autolesiones y el suicidio.

La ANPD ha indicado ​que Discord debe ⁠demostrar el cumplimiento de la orden en un ‌plazo de tres días hábiles y ⁠se enfrenta a posibles multas ⁠de hasta 50 millones de reales (9,67 millones de dólares) por cada infracción. La plataforma puede recurrir la ⁠decisión en un plazo de 10 días ​hábiles, con la posibilidad de presentar ‌un recurso adicional ante ‌el consejo de la ANPD.

• La ANPD dictó ⁠la medida el miércoles, suspendiendo la función de retransmisión en directo "Go Live" de Discord.

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• La suspensión se mantendrá hasta que Discord demuestre la ​implementación de ‌medidas de protección adecuadas para los menores, según ha indicado la agencia en un comunicado.

• La ANPD señaló que ha constatado que Discord carece de acceso en tiempo ⁠real al contenido de las retransmisiones en directo, lo que impide la detección automática de infracciones, y que la plataforma se basa en sistemas defectuosos y en las denuncias de los usuarios.

• Discord introdujo cambios en "Go Live" a principios de marzo, tras la ‌entrada en vigor de la ley brasileña de protección digital de la infancia, que redujeron el nivel de protección, añadió la agencia.

• La investigación de la ANPD se inició el pasado viernes tras un ‌incidente en el que, según los investigadores, una niña de 13 años fue incitada a quitarse la vida ‌por otras personas ⁠del grupo en línea del que formaba parte.

• Discord no respondió de inmediato ​a una solicitud de comentarios.

• (1 dólar = 5,1718 reales)

(Reportaje de Ricardo Brito; redacción de Fernando Cardoso; edición de Sanjeev Miglani, Editado en español por Juana Casas)