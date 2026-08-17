Llegó una notificación de ARCA al mail: los detalles a mirar sí o sí para saber si es una estafa

Una nueva estafa de phishing por email comenzó a circular en Argentina y suplanta la identidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para intentar robar datos bancarios y financieros. El correo electrónico imita la estética de las comunicaciones oficiales, utiliza información real del destinatario y lo presiona para ingresar a un enlace con el supuesto objetivo de regularizar una situación fiscal.
El engaño puede terminar en el robo de números y claves de tarjetas de crédito, credenciales de home banking y otros datos sensibles. Una vez obtenida esa información, los ciberdelincuentes pueden realizar compras online o ingresar a las cuentas de las víctimas para vaciarlas mediante transferencias.
Cómo funciona la nueva estafa que suplanta a ARCA
El correo fraudulento lleva como asunto “Inconsistencias detectadas en su CUIT — regularización requerida”. El mensaje menciona al destinatario por su nombre y asegura que ARCA detectó supuestas diferencias entre los comprobantes electrónicos emitidos y los ingresos declarados.
La comunicación falsa advierte que la persona tiene 10 días hábiles para solucionar el supuesto inconveniente y amenaza con una posible restricción de la Clave Fiscal. También señala que la categoría del Monotributo podría quedar bajo revisión.
Una de las características que vuelve especialmente peligroso a este phishing es su apariencia. El mensaje no presenta las habituales faltas de ortografía o errores de diseño de otras estafas y puede incorporar datos reales del destinatario. Según el especialista en ciberseguridad David Regairaz, la inteligencia artificial facilita la creación de textos personalizados y convincentes.
Por eso, que el correo incluya correctamente un nombre, CUIT u otro dato personal no significa que sea legítimo.
Cómo identificar un correo falso de ARCA
En el caso detectado, el mensaje provenía de
Arca@not-reply.com, mientras que el dominio oficial es
@arca.gob.ar. Además, ARCA no utiliza el email como canal oficial para realizar notificaciones, que se efectúan mediante el Domicilio Fiscal Electrónico.
Ante un correo sospechoso, lo recomendable es:
- No hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos.
- No ingresar claves, datos bancarios ni códigos.
- Escribir manualmente
www.arca.gob.aren el navegador.
- Revisar la situación directamente desde el Domicilio Fiscal Electrónico o ARCA Móvil.
- Verificar siempre la dirección completa del remitente.
ARCA también recibe denuncias de este tipo de mensajes en
phishing@arca.gob.ar y solicita enviar el encabezado completo del correo sin modificaciones para analizar su origen.