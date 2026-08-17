Llegó una notificación de ARCA al mail: los detalles a mirar sí o sí para saber si es una estafa

El engaño puede terminar en el robo de números y claves de tarjetas de crédito, credenciales de home banking y otros datos sensibles.

Una nueva estafa de phishing por email comenzó a circular en Argentina y suplanta la identidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para intentar robar datos bancarios y financieros. El correo electrónico imita la estética de las comunicaciones oficiales, utiliza información real del destinatario y lo presiona para ingresar a un enlace con el supuesto objetivo de regularizar una situación fiscal.

El engaño puede terminar en el robo de números y claves de tarjetas de crédito, credenciales de home banking y otros datos sensibles. Una vez obtenida esa información, los ciberdelincuentes pueden realizar compras online o ingresar a las cuentas de las víctimas para vaciarlas mediante transferencias.

Cómo funciona la nueva estafa que suplanta a ARCA

El correo fraudulento lleva como asunto “Inconsistencias detectadas en su CUIT — regularización requerida”. El mensaje menciona al destinatario por su nombre y asegura que ARCA detectó supuestas diferencias entre los comprobantes electrónicos emitidos y los ingresos declarados.

La comunicación falsa advierte que la persona tiene 10 días hábiles para solucionar el supuesto inconveniente y amenaza con una posible restricción de la Clave Fiscal. También señala que la categoría del Monotributo podría quedar bajo revisión.

Una de las características que vuelve especialmente peligroso a este phishing es su apariencia. El mensaje no presenta las habituales faltas de ortografía o errores de diseño de otras estafas y puede incorporar datos reales del destinatario. Según el especialista en ciberseguridad David Regairaz, la inteligencia artificial facilita la creación de textos personalizados y convincentes.

Por eso, que el correo incluya correctamente un nombre, CUIT u otro dato personal no significa que sea legítimo.

Cómo identificar un correo falso de ARCA

En el caso detectado, el mensaje provenía de Arca@not-reply.com , mientras que el dominio oficial es @arca.gob.ar . Además, ARCA no utiliza el email como canal oficial para realizar notificaciones, que se efectúan mediante el Domicilio Fiscal Electrónico.

ARCA no utiliza el email como canal oficial para realizar notificaciones.

Ante un correo sospechoso, lo recomendable es:

No hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos.

No ingresar claves, datos bancarios ni códigos.

Escribir manualmente www.arca.gob.ar en el navegador.

Revisar la situación directamente desde el Domicilio Fiscal Electrónico o ARCA Móvil.

Verificar siempre la dirección completa del remitente.