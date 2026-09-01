Ideal para trabajar y estudiar: la potente computadora con IA que ya se vende en Argentina

La propuesta de ASUS ExpertBook ya está disponible en el país.

ASUS anunció la llegada a la Argentina de su nueva generación de laptops ASUS ExpertBook, una familia de notebooks pensada para empresas y profesionales que necesitan equipos resistentes, seguros y preparados para jornadas de trabajo exigentes. El nuevo portafolio incluye alternativas con procesadores Intel y AMD, sistemas de refrigeración avanzados, conectividad moderna y herramientas de seguridad integradas desde el firmware.

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La propuesta de ASUS ExpertBook ya está disponible en el país a través de distribuidores autorizados y canales B2B. Además de los equipos, ASUS suma servicios orientados al mercado corporativo, como soporte técnico On-Site, garantías extendidas de hasta cinco años y protección frente a daños accidentales, con el objetivo de reducir los tiempos de inactividad y el costo total de propiedad para las empresas.

ASUS ExpertBook: resistencia y seguridad para el trabajo

Uno de los principales diferenciales de la nueva línea es su construcción. Todos los modelos cumplen con el estándar militar estadounidense MIL-STD 810H, que contempla pruebas de caídas, vibraciones, torsión y cambios extremos de temperatura, entre otras situaciones. A esto se agregan las pruebas internas de durabilidad de ASUS.

En materia térmica, el sistema ExpertCool Pro incorpora módulos de cobre y aluminio de alta densidad y salidas de aire optimizadas. Según la compañía, permite sostener un rendimiento de hasta 50 W TDP, mientras que en modo balanceado mantiene el nivel de ruido por debajo de los 28 dB.

La seguridad también ocupa un lugar central. ASUS ExpertGuardian busca evitar modificaciones no autorizadas de la BIOS y permite recuperar automáticamente versiones seguras. Los equipos incluyen TPM 2.0, sensores de huella dactilar Match-On-Chip con certificación FIDO2 y cinco años de actualizaciones de seguridad para firmware y controladores.

Los modelos que forman parte del nuevo portafolio

La familia se divide en distintas categorías. La línea Essential, integrada por ExpertBook B1 y BM1, ofrece equipos de 1,4 kg, memoria DDR5, almacenamiento SSD ampliable, RJ45 y Thunderbolt 4/USB-C.

En el segmento Advanced aparecen ExpertBook P3 y P5 G2, con chasis de aluminio de hasta 1,29 kg, pantallas antirreflejo 2.5K de 144 Hz, procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen y conectividad Wi-Fi 7.

Hay diferentes opciones de laptops para distintos perfiles.

Por encima se ubica la ASUS ExpertBook Ultra, el modelo insignia. Tiene un chasis de aleación de magnesio y aluminio de apenas 0,99 kg y 10,9 mm de grosor. También incorpora una pantalla 3K Tandem OLED de 14 pulgadas, con hasta 1400 nits de brillo HDR y protección Corning Gorilla antirreflejo.

La línea llega al mercado argentino respaldada por más de 15 años de presencia local de ASUS y por una estructura global de investigación y desarrollo que reúne a más de 5.000 ingenieros