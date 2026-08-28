Especial Día del Gamer: cómo son las notebooks y consolas que buscan dominar el mercado argentino

En el marco del Día Internacional del Gamer, Lenovo puso el foco en una comunidad que no para de crecer y evolucionar, con una propuesta de dispositivos pensados para distintos perfiles de jugadores. Desde quienes recién dan sus primeros pasos en el mundo del gaming hasta los usuarios más exigentes y competitivos, la compañía busca ofrecer equipos que combinen potencia, rendimiento, innovación y portabilidad.

El portfolio gamer de Lenovo incluye notebooks, tablets y equipos de alto rendimiento preparados no solo para jugar, sino también para realizar múltiples tareas y crear contenido. Entre los productos destacados aparecen la Lenovo LOQ 15IAX9, la Legion Tab Gen 3 y la Legion Pro 7 Gen 10, tres alternativas orientadas a diferentes necesidades y estilos de juego.

Lenovo LOQ: una puerta de entrada al mundo gamer

La Lenovo LOQ 15IAX9 está diseñada para usuarios que buscan una notebook capaz de ofrecer buen rendimiento tanto en videojuegos como en multitasking y creación de contenido. Se trata de un equipo impulsado por inteligencia artificial que apunta a combinar versatilidad con la potencia necesaria para disfrutar de experiencias gaming más exigentes.

La línea incorpora procesadores Intel Core y gráficos NVIDIA GeForce RTX, una combinación que busca garantizar partidas fluidas y un buen desempeño en diferentes actividades. De esta manera, la propuesta apunta a quienes necesitan una computadora que sirva para jugar, trabajar en proyectos personales y producir contenidos sin tener que contar con dispositivos separados.

Legion Tab Gen 3: gaming para llevar a todos lados

Para quienes priorizan la movilidad, la Lenovo Legion Tab Gen 3 apuesta por un formato compacto sin dejar de lado las prestaciones. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 y hasta 12 GB de memoria LPDDR5X.

Su pantalla PureSight de 8,8 pulgadas, resolución 2.5K y frecuencia de actualización de 165 Hz busca ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos, incluso durante las partidas más intensas. Además, incorpora el sistema de refrigeración Legion ColdFront para mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas.

Con un peso de apenas 350 gramos, la tablet se presenta como una alternativa para quienes quieren llevar sus juegos prácticamente a cualquier lugar.

El portfolio gamer de Lenovo incluye notebooks, tablets y equipos de alto rendimiento.

Legion Pro 7 Gen 10, para el gaming de alto rendimiento

En el extremo más potente del portfolio aparece la Lenovo Legion Pro 7 Gen 10, un equipo pensado para usuarios que buscan llevar su experiencia gamer al máximo nivel. La notebook combina un diseño preparado para eSports con componentes de alto rendimiento y gráficos NVIDIA GeForce RTX Serie 50.

Con una pantalla de 16 pulgadas y una plataforma orientada al gaming exigente, apunta tanto a las partidas competitivas como a los títulos de última generación que requieren mayor potencia.

Además, durante agosto, Lenovo acompaña las celebraciones del mes del gamer con un sorteo a través de su cuenta oficial de Instagram. Con estas acciones, la compañía refuerza su apuesta por una comunidad gamer cada vez más diversa, con equipos adaptados a distintas formas de jugar, competir y crear.