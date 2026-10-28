Huawei abrió su primera Tienda Autorizada en Argentina: dónde queda y qué productos vas a poder probar y comprar

La marca suma un punto de contacto presencial con sus usuarios y amplía su presencia en el mercado argentino.

Huawei inauguró su primera Tienda Autorizada en Argentina, un nuevo espacio comercial ubicado en Unicenter Shopping, en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca acercar sus productos a los consumidores locales y ofrecer un lugar donde puedan conocer y probar sus dispositivos antes de decidir una compra.

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El establecimiento es operado por Solnik, socio local de la compañía, y reúne productos de consumo, soluciones de energía digital y propuestas tecnológicas para empresas. De esta manera, la marca suma un punto de contacto presencial con sus usuarios y amplía su presencia en el mercado argentino.

Qué productos y soluciones ofrece la tienda Huawei

La nueva tienda está diseñada para que los visitantes puedan explorar el ecosistema de Huawei e interactuar directamente con sus dispositivos. El espacio permite conocer sus principales funcionalidades y descubrir cómo se integran sus distintas propuestas tecnológicas en la vida cotidiana.

Además de los dispositivos de consumo, el establecimiento incluye productos de energía digital y soluciones empresariales. Estas últimas están orientadas a clientes corporativos que buscan herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus negocios.

La propuesta también contempla alternativas vinculadas con la sustentabilidad, a través de soluciones de energía digital que apuntan a responder a distintas necesidades de los usuarios.

“Con la apertura de nuestra primera Tienda Autorizada HUAWEI en Argentina, buscamos estar más cerca de nuestros usuarios y brindarles un espacio donde puedan conocer y experimentar nuestra tecnología de primera mano”, señaló Solange Bonapelch, PR Manager CBG de Huawei Argentina.

Descuentos de hasta el 50% y sorteo de un celular plegable

La inauguración se realizó con un evento especial conducido por Morena Beltrán, que incluyó juegos, trivias y regalos para los asistentes. Durante la jornada, los visitantes también pudieron acceder a descuentos de hasta el 50% en productos Huawei.

Uno de los principales atractivos fue el sorteo de un Huawei Mate X7, el smartphone plegable destacado de la marca. Estas actividades formaron parte de la presentación oficial del espacio y de la propuesta de acercamiento al público.

Por su parte, Abel Picchio, CEO de Solnik, destacó la importancia de la apertura y el trabajo conjunto entre ambas compañías. Según explicó, el proyecto representa una nueva etapa en una relación basada en la confianza y en el objetivo compartido de acercar tecnología e innovación a los consumidores argentinos.

Con esta inauguración, Huawei refuerza su estrategia comercial en el país mediante un espacio físico que permite experimentar sus productos de primera mano y conocer sus distintas soluciones. La tienda de Unicenter se suma así a las iniciativas de la compañía para fortalecer su vínculo con los usuarios y ampliar las oportunidades de contacto con sus clientes particulares y empresariales.