¿Dónde probar lo nuevo de la marca? HUAWEI realizó un mega anuncio en La Rural y confirmó su Tienda Autorizada

HUAWEI desembarcó en Argentina con un evento propio en La Rural, donde presentó su nueva generación de dispositivos y confirmó una novedad que venía esperando el público local: la apertura de una Tienda Autorizada HUAWEI en el país.

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La marca china apostó por un despliegue fuerte para mostrar relojes, auriculares y funciones pensadas para deportes de aventura, salud y productividad. La apuesta busca instalar a HUAWEI como una alternativa consolidada dentro del mercado de wearables argentino, no solo como un jugador de paso.

Relojes pensados para la montaña y la salud

El protagonista del lanzamiento fue el HUAWEI WATCH GT 7, que suma más de 100 funciones deportivas, entre ellas medición de fuerza G y reconocimiento de giros en esquí y snowboard. También permite descargar mapas de más de 3.000 estaciones de esquí y ver la ubicación de otros usuarios en tiempo real, algo pensado para quienes practican deportes de invierno o ciclismo de ruta.

En otro terreno aparece el HUAWEI WATCH D3, orientado al seguimiento de la presión arterial desde la muñeca, con certificación médica europea. Según explicó el cardiólogo Jorge Tartaglione durante la presentación, en Argentina "hasta 16 millones de personas tienen presión arterial alta", muchas sin saberlo, lo que le da un marco de utilidad concreto a este tipo de dispositivos como complemento del control médico.

Auriculares y precios de lanzamiento

La marca también relanzó los HUAWEI FreeClip 2, sus auriculares open-ear, ahora en un nuevo color púrpura y con apenas 5,1 gramos de peso. Incorporan inteligencia artificial para ajustar el volumen automáticamente y mejorar la claridad en las llamadas, además de resistencia al agua y al polvo.

Todos los productos llegan con descuentos de lanzamiento: el WATCH GT 7 arranca en $499.999, el WATCH D3 en $799.999 y los FreeClip 2 en $429.999, con la posibilidad de pagarlos en cuotas. Con la apertura de la Tienda Autorizada HUAWEI, la marca busca además garantizar un canal de compra y posventa oficial dentro del país.

Una apuesta fuerte por el mercado argentino

El evento en La Rural funcionó también como una declaración de intenciones: HUAWEI quiere ganar terreno en un segmento donde compite con marcas como Samsung y Garmin en relojes deportivos, y con Apple y Xiaomi en auriculares. La combinación de salud, deporte y diseño busca diferenciar a la marca dentro de una oferta cada vez más saturada.

Con la Tienda Autorizada ya confirmada, el próximo paso lógico será ver cómo HUAWEI sostiene esa presencia en el tiempo, con actualizaciones de software y disponibilidad real de stock para el público argentino.