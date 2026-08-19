Histórico lanzamiento: el juego argentino que llegó a la Epic Games Store e integra un skin en Fortnite

Que un estudio independiente lance su primer juego ya es un logro grande. Que ese mismo juego termine con un personaje propio adentro de Fortnite, uno de los títulos más jugados del planeta, es otra cosa completamente distinta. Y esta vez, ese salto lo dio un equipo argentino.

Ephemera Games se convirtió en el primer estudio argentino, y el primero de toda Latinoamérica, en sumarse al programa de la Epic Games Store lanzado a principios de este año, pensado para ayudar a desarrolladores a llegar a nuevas audiencias a través de Fortnite.

Qué es Kernel Hearts

Kernel Hearts es el nuevo juego del estudio, que combina acción y rol con la posibilidad de jugar en modo cooperativo. La historia pone al jugador como parte de la Unidad M.A.H.O.U., encargada de ascender por la Torre de Babel, enfrentarse a criaturas angelicales y pelear para salvar un mundo cubierto de cenizas.

Cómo conseguir el atuendo de Fernet en Fortnite

Como parte de esta colaboración, el protagonista del juego, Fernet, va a tener su propio atuendo dentro de Fortnite. Desde el 17 de agosto, Kernel Hearts está disponible en preventa en la Epic Games Store, y quien compre el juego con la misma cuenta de Epic Games durante ese período recibe el atuendo de regalo, algo que durante la preventa es la única forma de conseguirlo. La promoción corre hasta el lanzamiento completo del juego, previsto para el 17 de septiembre. Recién a partir del 26 de septiembre, el atuendo de Fernet se va a poder comprar por separado en la Tienda de Objetos de Fortnite.

Lo que significa este logro para el estudio

Akira, fundador, diseñador y director de Ephemera Games, contó que contarle al equipo que Fernet iba a estar en Fortnite fue uno de los momentos más felices de su carrera. El proyecto arrancó con cuatro amigos que querían hacer el juego que siempre soñaron jugar, y hoy trabajan codo a codo con los equipos artísticos y de producción de Epic. Según relató, cuando su mamá -que trabaja con chicos fanáticos de Fortnite- les contó que su hijo iba a tener un personaje en el juego, varios de ellos empezaron a decir que también querían dedicarse al desarrollo de videojuegos en el futuro.