¿Hay que pagar para usar las redes? Revelan cómo funciona Meta One y qué herramientas avanzadas serán de pago

Meta presentó Meta One, un nuevo servicio de suscripción que reúne funciones adicionales para Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI, con planes destinados a usuarios individuales, creadores y negocios. La propuesta suma herramientas de personalización, creatividad y productividad, además de un mayor acceso a las funciones de inteligencia artificial de la compañía.

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La experiencia básica de las aplicaciones de Meta y de Meta AI seguirá siendo gratuita. Las suscripciones apuntan a quienes buscan capacidades más especializadas y un uso más amplio de las herramientas de IA. El servicio ya está disponible a nivel global y los planes parten de USD 1,49 por mes, aunque los precios, beneficios y disponibilidad pueden variar según la región, la aplicación y la cuenta.

Los planes de Meta One para usuarios

Meta One reúne más de 50 funciones y contempla diferentes alternativas. Los planes individuales son Instagram Plus (USD 1,99 al mes), WhatsApp Plus (USD 1,49) y Facebook Plus (USD 1,99).

Instagram Plus incorpora opciones como fuentes personalizadas para mensajes e historias, notificaciones sobre determinadas visualizaciones de historias y vistas previas de mensajes directos. WhatsApp Plus suma herramientas de organización y personalización, mientras que Facebook Plus permite modificar elementos de la experiencia y acceder a funciones como los súper corazones.

Para quienes buscan un mayor uso de inteligencia artificial están Core, por USD 5,99 al mes, y Premium, por USD 19,99. Ambos combinan las funciones de los planes individuales con un acceso ampliado a Meta AI. Esto incluye más generación y edición de imágenes, creación de videos mediante los modelos Muse y un uso más frecuente de herramientas como Restyle en Instagram.

La experiencia básica de las aplicaciones de Meta y de Meta AI seguirá siendo gratuita.

Opciones para creadores y negocios

Meta también lanzó planes pensados para quienes utilizan sus plataformas con fines profesionales. Essential parte de USD 10,99 al mes e incorpora herramientas para gestionar la presencia digital, una insignia de verificación, protección contra suplantación de identidad y mayor acceso a Meta Business Agent en WhatsApp.

Advanced comienza en USD 37,99 mensuales y suma funciones profesionales como programación de historias con hasta 30 días de anticipación, enlaces en publicaciones y Reels orgánicos, analíticas exportables y estadísticas de audiencia más detalladas. También permite dar acceso a integrantes de un equipo sin compartir la contraseña.

Por encima se encuentran Expert, desde USD 109 al mes, y Max, desde USD 379, orientados a equipos que necesitan mayores niveles de acceso y capacidad de Meta Business Agent.

Meta adelantó además que incorporará nuevos beneficios. Entre ellos estará Edits Plus, que ofrecerá más almacenamiento en la nube para sincronizar proyectos entre dispositivos y acceso adicional al futuro asistente de Edits, diseñado para analizar estadísticas de Instagram y generar ideas de contenido.

Para conocer qué opciones están disponibles en cada cuenta, los usuarios deben iniciar el proceso de suscripción dentro de los productos de Meta.