Se terminó la gratuidad total: Meta lanza Meta One, su paquete de suscripción para pagar por WhatsApp, Instagram y Facebook

Sumar una suscripción más a la lista ya empieza a ser un clásico de la vida digital, y Meta decidió sumarse a esa tendencia. La compañía lanzó Meta One en México, un paquete de pago que reúne los planes premium de Instagram, Facebook y WhatsApp, con un ingrediente que cada vez pesa más en sus apps: la inteligencia artificial.

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La nueva membresía parte de algo que Meta ya venía probando: los planes Plus de cada red social, una capa de pago sobre la versión gratuita que suma funciones extra de personalización. Ahora, Meta One organiza todo eso en un esquema de paquetes más amplio, con niveles pensados tanto para usuarios comunes como para creadores y negocios.

Los planes básicos, uno por app

Quien busque algo puntual puede quedarse con los planes individuales: WhatsApp Plus cuesta 29 pesos mensuales y suma temas exclusivos, stickers especiales y la posibilidad de fijar hasta 20 chats. Instagram Plus, a 49 pesos, agrega visualización anónima de historias y estadísticas de reproducciones. Facebook Plus, por 39 pesos, suma iconos personalizados y más estadísticas de Reels.

Core y Premium, con más IA

Para quienes buscan aprovechar más Meta AI, están los planes Core, a 119 pesos mensuales, y Premium, a 399 pesos. Ambos combinan las funciones de los planes Plus con un uso ampliado de inteligencia artificial: más frecuencia para generar imágenes y videos, aplicar efectos de voz y usar herramientas creativas dentro de las apps.

Planes pensados para negocios

La otra mitad de Meta One apunta a creadores y empresas. El plan Essential, desde 229 pesos, suma más acceso a Meta Business Agent en WhatsApp, verificación y protección contra suplantación. Advanced, desde 769 pesos, agrega programación de historias con hasta 30 días de anticipación y analíticas exportables. Los niveles más altos, Expert (2.299 pesos) y Max (7.699 pesos), están pensados para equipos que necesitan escalar sus operaciones a gran volumen.

Las apps gratuitas siguen existiendo

Un dato importante: Meta no está retirando el acceso gratuito a Instagram, Facebook, WhatsApp ni Meta AI. Según la compañía, ya reunió más de 50 funciones dentro de sus planes Plus, que acumulan 15 millones de suscripciones y pruebas, y planea sumar próximamente a Edits y a sus lentes Ray-Ban con inteligencia artificial.