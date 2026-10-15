¿Cómo hacer llamadas por WhatsApp con personas que no tienen la aplicación ni cuentan con un usuario?

WhatsApp permite invitar a una llamada a personas que no tienen la aplicación: alcanza con crear un enlace desde la pestaña Llamadas y compartirlo. Hasta ahora, hablar por WhatsApp exigía que los dos lados tuvieran cuenta. La compañía rompe esa barrera con llamadas gratuitas, cifradas de extremo a extremo y sin límite de tiempo, abiertas a cualquiera con un navegador, y acerca la app al esquema de enlace y sala de espera de las plataformas de reuniones.

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Cómo crear el enlace de invitación

Quien organiza la llamada necesita cuenta de WhatsApp, porque solo los usuarios registrados pueden generar el enlace. El proceso tiene cuatro pasos: abrir la pestaña Llamadas, tocar el ícono “+”, crear un enlace de llamada y enviarlo a las personas que se quiere invitar.

El enlace funciona para llamadas individuales o grupales. No requiere que los invitados descarguen nada ni se registren, lo que lo vuelve útil para hablar con familiares mayores, clientes o proveedores que nunca instalaron la aplicación.

Cómo se une quien no tiene WhatsApp

El invitado abre el enlace en el navegador de una computadora y escribe su nombre. No entra directo: queda en una sala de espera hasta que el anfitrión lo admite, y recién entonces se suma a la llamada, que puede ser de a dos o de hasta 32 participantes.

El control queda siempre del lado del anfitrión, que puede expulsar a un invitado en cualquier momento. La sala de espera evita que la apertura se convierta en una puerta abierta, porque cada ingreso requiere aprobación previa.

Qué puede y qué no puede hacer un invitado

Dentro de la llamada, los invitados pueden compartir la pantalla de su computadora, reaccionar con un pulgar arriba o un corazón y levantar la mano. No pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni sumar a otras personas.

Esa limitación protege los datos de quienes sí usan la app y ordena la dinámica de la reunión. WhatsApp anunció además que sumará integraciones con los calendarios de Google y Outlook más adelante este año: con un complemento, será posible agregar el enlace de llamada a una invitación y que cualquiera se una, con o sin cuenta.