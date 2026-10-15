¿Cómo hacer llamadas por WhatsApp con personas que no tienen la aplicación ni cuentan con un usuario?

WhatsApp permite invitar a una llamada a personas que no tienen la aplicación: alcanza con crear un enlace desde la pestaña Llamadas y compartirlo. Hasta ahora, hablar por WhatsApp exigía que los dos lados tuvieran cuenta. La compañía rompe esa barrera con llamadas gratuitas, cifradas de extremo a extremo y sin límite de tiempo, abiertas a cualquiera con un navegador, y acerca la app al esquema de enlace y sala de espera de las plataformas de reuniones.
Cómo crear el enlace de invitación
Quien organiza la llamada necesita cuenta de WhatsApp, porque solo los usuarios registrados pueden generar el enlace. El proceso tiene cuatro pasos: abrir la pestaña Llamadas, tocar el ícono “+”, crear un enlace de llamada y enviarlo a las personas que se quiere invitar.
El enlace funciona para llamadas individuales o grupales. No requiere que los invitados descarguen nada ni se registren, lo que lo vuelve útil para hablar con familiares mayores, clientes o proveedores que nunca instalaron la aplicación.
Cómo se une quien no tiene WhatsApp
El invitado abre el enlace en el navegador de una computadora y escribe su nombre. No entra directo: queda en una sala de espera hasta que el anfitrión lo admite, y recién entonces se suma a la llamada, que puede ser de a dos o de hasta 32 participantes.
El control queda siempre del lado del anfitrión, que puede expulsar a un invitado en cualquier momento. La sala de espera evita que la apertura se convierta en una puerta abierta, porque cada ingreso requiere aprobación previa.
Qué puede y qué no puede hacer un invitado
Dentro de la llamada, los invitados pueden compartir la pantalla de su computadora, reaccionar con un pulgar arriba o un corazón y levantar la mano. No pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni sumar a otras personas.
Esa limitación protege los datos de quienes sí usan la app y ordena la dinámica de la reunión. WhatsApp anunció además que sumará integraciones con los calendarios de Google y Outlook más adelante este año: con un complemento, será posible agregar el enlace de llamada a una invitación y que cualquiera se una, con o sin cuenta.