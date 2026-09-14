Cómo hacer para que las fotos y videos donde te etiquetan aparezcan en tu perfil de Instagram

Instagram incorporó una nueva función que permite sumar directamente a la cuadrícula principal del perfil las fotos y videos en los que otra persona etiquetó al usuario. La herramienta permite mostrar esas publicaciones en la cuenta propia sin tener que republicarlas ni generar una copia del contenido original.

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La novedad simplifica una situación bastante habitual en la red social: alguien publica una foto grupal, etiqueta a varias personas y solo quien realizó la publicación termina mostrando ese contenido en su perfil. Ahora, quienes fueron etiquetados pueden añadir la publicación a su propia cuadrícula de Instagram, aunque el contenido continúe perteneciendo a la cuenta que lo publicó originalmente.

Cómo añadir fotos y videos etiquetados al perfil de Instagram

Instagram ofrece diferentes formas para incorporar estas publicaciones al perfil. Cuando una persona etiqueta al usuario, es posible acceder a la opción desde la notificación recibida por mensaje directo. También se puede realizar el procedimiento directamente desde la publicación o ingresar a la pestaña “Etiquetados” del perfil.

Una vez seleccionada la opción para añadir el contenido, la foto o el video pasa a mostrarse junto al resto de las publicaciones de la cuadrícula principal. Sin embargo, esto no modifica la publicación original ni cambia quién aparece como autor.

La función tampoco crea una segunda copia del contenido dentro de Instagram. La publicación sigue estando alojada en el perfil de la persona que la compartió originalmente, mientras que el usuario etiquetado puede incorporarla visualmente a su propia cuenta.

Ahora quienes fueron etiquetados pueden subir la publicación a su propio perfil de Instagram.

También se puede quitar del perfil

La herramienta ofrece además la posibilidad de retirar una publicación etiquetada de la cuadrícula cuando el usuario ya no quiere mostrarla en su perfil. Al hacerlo, la publicación original no se elimina y tampoco desaparece de la sección de contenido etiquetado.

De esta manera, la persona puede administrar qué fotos y videos aparecen en su cuadrícula sin afectar la publicación realizada por otro usuario.

La función puede resultar especialmente práctica para fotos de viajes, conciertos, celebraciones o reuniones con amigos, situaciones en las que varias personas suelen aparecer etiquetadas en una misma publicación. Hasta ahora, para mostrar ese contenido en el perfil propio era necesario recurrir a una republicación, aunque la foto o el video ya estuviera disponible en Instagram.

Con esta herramienta, alcanza con incorporar la publicación etiquetada a la cuadrícula para que también pueda formar parte del perfil, sin duplicar el contenido ni alterar la publicación original.