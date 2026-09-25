¿Habla por vos? La nueva función de Gemini que realiza llamadas telefónicas desde el móvil con comandos de voz

Google sumó una función a Gemini que promete resolver una de esas tareas que casi nadie quiere hacer: llamar por teléfono. Se llama "Llamar por mí" y, en teoría, permite delegarle a la inteligencia artificial gestiones cotidianas sin tener que hablar con nadie del otro lado.

{{{htmlAmp}}}

La idea es simple: el usuario le pide a Gemini que reserve una mesa, consulte un horario o resuelva un trámite básico, y la IA hace la llamada real, mantiene la conversación y después informa el resultado. Por ahora, eso sí, la función tiene un alcance bastante acotado que conviene aclarar antes de ilusionarse de más.

Cómo funciona la función "Llamar por mí"

El usuario activa el pedido por voz o texto dentro de la app de Gemini, indicando qué necesita: una reserva en un restaurante, la confirmación de un turno, un dato puntual que solo se consigue llamando. A partir de ahí, la inteligencia artificial marca el número y sostiene la conversación con una voz sintética, siguiendo las instrucciones que le dio la persona.

Cuando termina, Gemini le devuelve un resumen al usuario: si consiguió la reserva, a qué hora, o si hubo algún inconveniente. La lógica es la misma que ya usan otros asistentes para tareas encadenadas, pero llevada a un terreno más incómodo, como es el de sostener una charla telefónica real con otro humano.

Por ahora, exclusiva de Pixel 11 en los Estados Unidos

Acá está el dato que más importa para no generar expectativas de más: "Llamar por mí" es, por el momento, exclusiva para el Pixel 11 y solo está disponible en Estados Unidos. No hay confirmación oficial de una fecha de expansión a otros dispositivos ni a otras regiones, incluida Latinoamérica.

Google suele usar este tipo de lanzamientos acotados como banco de pruebas antes de escalarlos a más equipos, algo que ya pasó con otras funciones de Gemini en el pasado. Así que, aunque la noticia suene a novedad global, todavía es una función de nicho, pensada para un puñado de usuarios dentro del ecosistema Pixel.

Qué implica para el resto de los celulares

Para quienes no tienen un Pixel 11 ni viven en Estados Unidos, la función por ahora queda fuera de alcance. Es un patrón habitual en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a hardware propio: Google prueba primero en su propia línea de dispositivos antes de abrir el uso a Android en general o a otros mercados.

De todos modos, la sola existencia de "Llamar por mí" marca una dirección clara: los asistentes de IA avanzan hacia tareas que antes parecían imposibles de automatizar, como sostener una conversación telefónica completa. Si la prueba funciona bien en Pixel 11, es esperable que Google termine llevándola a más equipos en el corto o mediano plazo.