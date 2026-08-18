Guía para armar tu PC gamer o de trabajo: los requisitos que sí o sí tenés que priorizar este año

Armar una PC desde cero antes se resolvía con una sola pregunta: ¿cuánta velocidad necesito? Hoy esa lógica quedó vieja. Entre el gaming exigente, la creación de contenido y las aplicaciones profesionales cada vez más pesadas, los requisitos que hay que mirar cambiaron por completo.

"Las expectativas de los usuarios han cambiado. Hoy buscan equipos capaces de acompañar distintos momentos de su día: trabajar, crear, jugar y responder a cargas de trabajo cada vez más demandantes", explica Carlos Santabaya, Sr. Channel Manager de AMD SSA Componentes.

El procesador, el corazón del sistema

Más allá de la velocidad pura, hoy un buen procesador tiene que administrar múltiples procesos de manera simultánea, aprovechar al máximo la tarjeta gráfica y mantener un rendimiento estable incluso bajo cargas de trabajo exigentes. Para quienes buscan potencia general, la nueva generación de AMD Ryzen Serie 9000 responde a las tareas más demandantes, mientras que la familia AMD Ryzen X3D está optimizada específicamente para gaming de alto nivel.

La placa de video ya no es solo para gamers

La tarjeta gráfica dejó de ser un componente exclusivo de los videojuegos y hoy cumple un rol clave tanto en entretenimiento como en aplicaciones creativas y profesionales. Las AMD Radeon RX Serie 9000 ofrecen gráficos de alta fidelidad y mejores tasas de cuadros por segundo para gaming, pero también aceleran procesos como la edición de video, el modelado 3D y la animación, reduciendo tiempos que antes demandaban mucho más trabajo manual y esfuerzo.

Pensar en el futuro: una plataforma que pueda crecer

Otro punto que ganó peso en los últimos años es la posibilidad de actualizar el equipo con el tiempo en lugar de reemplazarlo por completo. Plataformas como AMD Socket AM5 permiten incorporar nuevas generaciones de procesadores y otros componentes más adelante, algo que ayuda a extender la vida útil de la inversión inicial. La combinación entre procesamiento, capacidad gráfica y margen de crecimiento es, hoy, lo que define a una buena PC, ya sea para jugar, crear contenido o trabajar todos los días.