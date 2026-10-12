Guerra de las telecomunicaciones: el plan de SpaceX que amenaza el negocio de las empresas de telefonía

SpaceX acordó comprar espectro de 800 MHz a Grain Management y busca que Starlink Mobile sea un operador de peso en Estados Unidos, con AT&T, T-Mobile y Verizon en la mira.

{{{htmlAmp}}}

La empresa de Elon Musk ya no se conforma con vender internet satelital: ahora compra las frecuencias que atraviesan paredes para disputarles a las telefónicas su negocio central. El acuerdo, anunciado la semana pasada, todavía necesita la aprobación de la FCC, el regulador estadounidense.

Qué compró SpaceX y por qué importa

SpaceX alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir la cartera nacional de licencias de espectro de 800 MHz de Grain Management, hasta 14 MHz de espectro pareado. No se difundió el precio y el cierre depende de la FCC.

Es una banda baja, la que mejor atraviesa paredes y edificios, y por eso apunta a dar cobertura en interiores. Se suma al bloque de 2 GHz que la compañía le compró antes a EchoStar para reforzar su servicio directo a celulares. Con esa combinación, SpaceX sostiene que Starlink Mobile sería el primer operador en desplegar espectro satelital y terrestre a la vez.

La ofensiva sobre AT&T, T-Mobile y Verizon

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo en agosto que espera quitarles muchos clientes a AT&T, T-Mobile y Verizon, que juntas facturan unos 600.000 millones de dólares al año en Estados Unidos. Su promesa fue “eliminar las zonas sin señal”, el argumento más fuerte de una red que combina satélites con antenas en tierra.

Los mercados reaccionaron de inmediato: las acciones de las tres operadoras llegaron a caer entre 6% y 8% después del cierre. En Europa también retrocedieron Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone y Orange. El movimiento muestra cuánto pesa la amenaza sobre un negocio que hasta ahora dependía de torres y de espectro propio.

Lo que falta para que haya una red

Tener licencias no equivale a tener una red comercial lista. SpaceX necesita inversión, estaciones base, acuerdos de interconexión y capacidad de transporte de datos. Musk planteó instalar pequeñas estaciones junto a las antenas Starlink de hogares y empresas, en lugar de depender solo de torres tradicionales.

Las operadoras tampoco están quietas. AT&T, T-Mobile y Verizon formaron una alianza para compartir espectro y ayudar a proveedores satelitales distintos de SpaceX, mientras AT&T y Verizon trabajan con AST SpaceMobile y Amazon Leo presentó planes para más de 5.000 satélites. La disputa se define en infraestructura, y ahí SpaceX tiene una ventaja difícil de copiar: fabrica y lanza sus propios satélites.