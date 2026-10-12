Guerra de gigantes tecnológicos: Meta prohíbe los anuncios de TikTok en Facebook e Instagram

La restricción también alcanza a las campañas publicitarias de terceros.

Meta prohibió que ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, publique anuncios en Facebook e Instagram en siete países: Estados Unidos, Canadá, Egipto, Indonesia, Japón, Tailandia y Vietnam. La restricción también alcanza a las campañas publicitarias de terceros que busquen dirigir usuarios hacia TikTok o las demás aplicaciones de la compañía china.

{{{htmlAmp}}}

“No tenemos que publicar anuncios de un competidor cuyo objetivo es sacar gente de nuestras aplicaciones”, afirmó Christopher Sgro, vocero de Meta, en declaraciones citadas por The Verge. La decisión se produce en medio de una creciente disputa comercial entre ambas compañías y después de un acuerdo millonario de Meta por demandas relacionadas con la seguridad infantil en las redes sociales.

Por qué Meta bloqueó la publicidad de TikTok

La compañía de Mark Zuckerberg justificó la medida como una práctica comercial habitual entre empresas que compiten por captar usuarios. Según Sgro, Meta continuará enfocada en mejorar sus productos y la experiencia de quienes utilizan sus plataformas.

La prohibición no se limita a los anuncios contratados directamente por ByteDance. También incluye campañas de agencias, creadores y otros anunciantes que paguen para promocionar perfiles o contenidos de TikTok y dirigir tráfico hacia la aplicación.

El conflicto se suma a otras decisiones recientes que profundizaron la rivalidad entre las dos plataformas. TikTok dejó de permitir que los usuarios incluyeran en sus perfiles enlaces que abrieran otras redes sociales, lo que eliminó los accesos directos a Instagram que antes aparecían en algunas biografías.

Zuckerberg justificó la medida como una práctica comercial habitual.

Además, según informó Bloomberg, TikTok rechazó anuncios pagos de Meta que invitaban a sus competidores a adoptar compromisos equivalentes de seguridad infantil.

El acuerdo millonario por la seguridad de los menores

La tensión también está relacionada con el acuerdo alcanzado por Meta con fiscalías estatales de Estados Unidos, que contempla pagos de hasta 18.000 millones de dólares por demandas vinculadas al diseño de Facebook e Instagram y sus posibles efectos sobre los menores.

Del total, cerca de 17.000 millones de dólares corresponden al litigio conjunto de los estados. Aproximadamente 12.700 millones están garantizados y se pagarían durante una década, mientras que otros 5.000 millones dependen de que competidores como TikTok, YouTube y Snapchat implementen medidas comparables de protección para adolescentes y acepten pagar sumas similares.

El acuerdo también establece límites de uso diario y bloqueos nocturnos para menores en las aplicaciones de Meta.

La empresa sostuvo que estas medidas serán más efectivas si otras plataformas adoptan restricciones equivalentes, ya que los adolescentes pueden migrar a otras aplicaciones cuando encuentran límites de tiempo.

Con el bloqueo publicitario, Meta suma una nueva herramienta de presión comercial sobre TikTok. La disputa ya no se limita a las declaraciones públicas: también afecta los acuerdos publicitarios y las estrategias con las que ambas compañías buscan atraer y retener usuarios.