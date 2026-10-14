FvidGo permite pegar el enlace de un Reel, obtener una vista previa y elegir opciones de descarga sin crear una cuenta.

Estás navegando, un Reel es realmente bueno y quieres guardarlo antes de que se pierda en el feed. Lo que no quieres es una herramienta que te pida crear una cuenta primero, o una que te pida tu contraseña de Facebook antes de mostrarte el botón de descarga.

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Ninguna de las seis opciones a continuación necesita nada de eso. Funcionar sin cuenta es la base sobre la que se construye esta lista y no una función de la que presumir, por lo que el ranking se reduce a lo que realmente hace cada una después de que pegas el enlace: qué te entrega y con qué calidad. FvidGo, para descargar videos de Facebook, va primero.

1. FvidGo

Sin inicio de sesión, sin registro, sin nada a lo que suscribirse. Algunas herramientas piden tus credenciales de Facebook antes de mostrarte un botón de descarga, algo que no deberías darle a un sitio de terceros bajo ninguna circunstancia; otras te piden crear una cuenta propia, lo que significa dar tu correo electrónico y recibir publicidad durante el próximo año. Nada de eso es necesario para descargar Reel de Facebook, y nada de eso ocurre aquí: abres la página, ves la barra para pegar el enlace, y eso es todo lo que necesitas.

Pega el enlace de un Reel y el video aparecerá en la página antes de que lo descargues. Esa vista previa resulta más útil de lo que parece: los Reels no tienen título, el menú de compartir copia una URL llena de números y, tras diez minutos navegando, todos los enlaces se ven iguales. Ver el clip te asegura que el archivo final sea el que realmente querías, en lugar de darte cuenta de que te equivocaste una semana después. Es un detalle básico para un descargador de Reels de Facebook, pero la mayoría sigue sin ofrecerlo. Esa vista previa vale doble al descargar historias de Facebook, porque una vez que caducan ya no hay forma de comprobar si guardaste la correcta.

El archivo descargado mantiene el formato original. Los Reels se descargan en formato vertical 9:16 nativo en HD, a pantalla completa, sin franjas negras y sin estirarse, con la pista de audio intacta y sin nada impreso sobre la imagen: FvidGo no agrega marcas de agua propias. Esto último conviene comprobarlo en cualquier herramienta que elijas, ya que un logo marcado en una esquina hace que ese video que querías compartir ya no den ganas de enviarlo.

En un teléfono, el archivo va a parar directamente a tu galería por sí solo. No tienes que andar buscando en la carpeta de descargas con un explorador de archivos, ni preguntarte si realmente se guardó, ni copiarlo a otro lado para que aparezca en Fotos. Pegas, tocas y ya está guardado en tu galería junto a todo lo demás que descargaste esa semana, que es justo donde irías a buscarlo de todos modos. Copia el enlace desde el menú de compartir, abre fvidgo.com, pega y descarga: ese es todo el proceso y funciona exactamente igual en un teléfono, una tableta o una laptop. La misma página sirve como descargador general de Facebook, por lo que una publicación común de tu feed pasa por los mismos tres pasos. La descarga de videos privados de Facebook funciona de forma un poco diferente, ya que un video que solo es visible para una lista de amigos requiere un paso adicional explicado en su propia página.

2. SnapSave

SnapSave ofrece descarga de Reels sin registro y compatibilidad con resolución 1080p.

Eliminar la marca de agua en los Reels es el punto fuerte de SnapSave, y lo hace sin pedirte que te registres. Es compatible con 1080p, por lo que el video al que le quites la marca de agua no pierde calidad visiblemente frente al original.

Ten en cuenta dos detalles antes de usarlo por costumbre. El sitio web no muestra datos de registro de ninguna empresa, por lo que no hay nadie identificado detrás, y existen reportes de usuarios sobre cobros inesperados relacionados con la página.

Elígelo cuando tengas un Reel específico con una marca de agua que necesites quitar sí o sí y ninguna otra opción te sirva. No lo uses como tu herramienta habitual y, si alguna de sus páginas te pide los datos de tu tarjeta, cierra la pestaña: una descarga gratuita nunca debería llevarte a una pantalla de pago, y ese es el momento de salirte en lugar de averiguar si es legítimo o no.

3. Snaptube

Snaptube funciona como aplicación para Android y admite distintas calidades de descarga.

Snaptube es una aplicación para Android en lugar de una página web, lo cual marca la principal diferencia en esta lista. En un iPhone no funciona en absoluto, así que si ese es tu caso, pasa a la siguiente opción. En Android, solo tienes que pegar el enlace sin necesidad de iniciar sesión, y admite calidades desde 144p hasta 4K.

Elígela si sueles descargar Reels con frecuencia y también guardas contenido de otros sitios; su variedad de calidades es más amplia que la de cualquier herramienta web de esta lista y es compatible con más de cien plataformas, no solo con Facebook. Pásala por alto si solo descargas un video cada varias semanas, porque una aplicación que abres dos veces al mes solo está ocupando espacio.

4. FSave

FSave cuenta con una sección específica para Reels y no requiere registro.

FSave cuenta con una sección dedicada exclusivamente a los Reels, por lo que los videos verticales no pasan por un procesador de video genérico a ver qué sale. Es gratis, no tiene límite de descargas, no requiere registro y admite 1080p, de modo que tanto el formato vertical como la resolución se mantienen intactos.

Úsalo como alternativa cuando un enlace falle en otro sitio; su procesamiento dedicado para Reels hace que a menudo funcione donde un analizador general tiene problemas. Ten más cuidado al depender de él a diario: es una marca más pequeña con pocas opiniones independientes a sus espaldas, lo cual no es prueba de nada malo por sí solo, sino solo una razón para tener en mente una segunda opción en lugar de acostumbrarte a usarlo siempre.

5. Snapsave.io

Snapsave.io separa Reels, videos y conversiones a MP3 o MP4 dentro de distintas secciones.

Esta herramienta separa los Reels de los videos normales en diferentes puntos de entrada, así que tú le indicas lo que tienes en lugar de dejar que lo adivine. También cuenta con páginas dedicadas para convertir un video de Facebook a MP3 o MP4. Admite 1080p, no requiere cuenta y funciona en cualquier navegador.

Vale la pena elegirlo cuando estás procesando un lote variado —algunos Reels, algunas publicaciones normales o algo de lo que solo quieres el audio— porque todo está en un único sitio bajo diferentes secciones. Es menos útil si lo único que guardas son Reels, donde las distintas secciones dejan de ser prácticas y se convierten en un clic adicional cada vez.

6. FDownload

FDownload amplía la descarga a Reels, Stories y extracción de audio en MP3.

Ofrece la cobertura de contenido más amplia entre las herramientas web de esta lista. Además de Reels, gestiona Stories y extracción de MP3, por lo que una sola página cubre casi todo lo que podrías querer de Facebook. Admite 1080p y no pide registro, y la compatibilidad con Stories es lo más destacable, ya que estas caducan tanto si pensabas guardarlas como si no.

Guárdalo en marcadores si los Reels son solo una parte de lo que descargas y las Stories son la otra; esa combinación es realmente poco común y te evita tener que alternar entre dos herramientas. Si los Reels son lo único que descargas, esta cobertura adicional no te aporta nada y te irá mejor con una opción diseñada específicamente para el formato vertical.

Cuál elegir según el uso que les des

Si guardas Reels para verlos tú mismo más tarde, la vista previa de FvidGo y el hecho de que el archivo vaya directo a tu galería lo convierten en la opción más sencilla cuando descargas muchos videos en lugar de uno solo.

Si planeas compartirlos de nuevo, comprueba que no tengan marcas de agua antes de decidirte por una herramienta. Un video con marca se ve peor dondequiera que lo publiques, y para cuando te des cuenta, el original podría haber desaparecido.

Y si lo que realmente querías era el audio —un sonido, una canción o un fragmento de voz que no dejas de escuchar—, tanto FDownload como Snapsave.io permiten extraer MP3 en la misma página, lo que te ahorra tener que buscar un convertidor después.