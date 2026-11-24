No está claro si se trata de un bug o de una característica del funcionamiento.

El sistema de guardado automático de GTA 6 no funciona con la frecuencia que muchos jugadores esperan y puede provocar la pérdida de parte del progreso conseguido durante una partida. Aunque el videojuego de Rockstar Games debería registrar automáticamente los avances al completar misiones principales y determinadas actividades secundarias, algunos usuarios reportaron que esta función no se activa de manera consistente.

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El problema puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza si la sesión se interrumpe inesperadamente, por ejemplo, debido a un corte de luz o un apagado de la consola. En esos casos, quienes confían exclusivamente en el autoguardado podrían descubrir que deben repetir misiones o actividades que ya habían completado. Por eso, la recomendación es no depender únicamente de esta herramienta y realizar guardados manuales con regularidad.

Qué problemas presenta el autoguardado de GTA 6

La función de autoguardado tiene como objetivo registrar el avance de una misión o campaña sin que el jugador tenga que intervenir. Sin embargo, en GTA 6 comenzaron a aparecer reportes sobre un comportamiento irregular del sistema.

En teoría, el juego debería guardar automáticamente la partida después de completar una misión principal o determinadas tareas secundarias. No obstante, algunos usuarios señalaron que esto no sucede siempre, incluso cuando se cumplen esas condiciones.

Por el momento, no está claro si se trata de un error de programación (bug) o de una característica del funcionamiento elegido por Rockstar Games.

Además, el título tiene restricciones específicas para guardar las partidas. No es posible registrar el progreso mientras el personaje participa de un combate, escapa de la policía o es perseguido por pandilleros. Tampoco se puede guardar durante una misión protagonizada por Jason o Lucía, los dos personajes principales de la historia.

El juego debería guardar automáticamente la partida después de completar una misión principal.

Estas limitaciones se aplican tanto al guardado manual como al automático.

Cómo guardar manualmente una partida en GTA 6

Para evitar perder el progreso, lo más recomendable es realizar guardados manuales cada vez que el juego lo permita. De esta manera, si ocurre una interrupción inesperada, será posible recuperar un avance más reciente.

GTA 6 cuenta con 15 ranuras para almacenar partidas, aunque una de ellas está reservada exclusivamente para el autoguardado. Las restantes permiten conservar diferentes puntos de progreso y elegir desde cuál continuar la aventura.

El procedimiento para guardar manualmente es sencillo:

Abrir el menú de opciones del videojuego. Ingresar en el apartado Juego. Seleccionar la opción Guardar juego. Elegir una de las ranuras disponibles para registrar el progreso.

De esta manera, los jugadores pueden tener mayor control sobre sus avances y reducir el riesgo de perder horas de juego por una falla o interrupción inesperada.

La precaución cobra especial importancia en un título tan extenso como GTA 6, donde recorrer el mundo abierto y avanzar en la historia puede demandar muchas horas frente a la consola.