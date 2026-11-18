Los autos siempre fueron una parte fundamental de Grand Theft Auto y en GTA 6 tendrán nuevamente un enorme protagonismo. Rockstar Games mostró decenas de vehículos en trailers, capturas oficiales y material promocional del videojuego, que se lanza el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Como ocurre tradicionalmente en la saga, los vehículos no utilizan en general los nombres reales de las automotrices. En su lugar aparecen fabricantes ficticios como Grotti, Vapid, Bravado, Pfister, Dinka, Karin o Übermacht, cuyos diseños están claramente inspirados en marcas y autos del mundo real.

Hasta antes del lanzamiento, Rockstar Games confirmó oficialmente por nombre varios vehículos, mientras que muchos otros pudieron identificarse observando los trailers y las imágenes publicadas por la compañía.

Grotti Cheetah: el “Ferrari” de GTA 6

Uno de los grandes protagonistas es el '95 Grotti Cheetah, confirmado directamente por Rockstar Games como parte de GTA 6. Su diseño recuerda inmediatamente a los deportivos de Ferrari de los años 80 y 90, especialmente al Ferrari Testarossa y al Ferrari F512 M. Tiene faros retráctiles, una carrocería baja y ancha y una estética que encaja perfectamente con el ambiente de Vice City. También se observó al Grotti Cheetah Classic en los trailers.

Vapid Dominator: inspirado en el Ford Mustang

Otra familia que regresa es la Vapid Dominator, equivalente dentro del universo GTA al Ford Mustang. El Vapid Dominator, además de variantes como el Dominator ASP y el Dominator GTX. Rockstar Games confirmó también un llamativo '67 Vapid Dominator Buggy, una reinterpretación todoterreno de un muscle car de los años 60 que estará asociado a contenidos de la Ultimate Edition.

Bravado Banshee y los muscle cars

Otro clásico de la saga que vuelve es el Bravado Banshee, históricamente inspirado principalmente en el Dodge Viper. También aparecen distintos modelos de Bravado, la marca ficticia que suele representar a Dodge y Ram, entre ellos el Buffalo, Buffalo STX, Gauntlet Classic y Gauntlet Hellfire. El Gauntlet Hellfire, por ejemplo, toma numerosas características del Dodge Challenger SRT Demon.

Pfister Comet: el equivalente al Porsche 911

Los fanáticos de Porsche también tienen opciones conocidas. En los trailers fueron identificados el Pfister Comet Retro Custom y el Pfister Comet S2 Cabrio, vehículos cuya estética está basada claramente en distintas generaciones del Porsche 911. También aparecen otros modelos de Pfister, como el Growler y el SUV Astron.

Algunos de los autos que ya fueron vistos

Entre los vehículos identificados en material oficial de GTA 6 se encuentran:

'95 Grotti Cheetah — inspirado en Ferrari

Vapid Dominator — Ford Mustang

'67 Vapid Dominator Buggy — Ford Mustang clásico modificado

'55 Vapid Stanier — inspirado en el Ford Fairlane

Vapid Ganado — pickup clásica

Bravado Banshee — inspirado en el Dodge Viper

Bravado Gauntlet Hellfire — Dodge Challenger

Declasse Sabre Turbo — inspirado en muscle cars de Chevrolet y Oldsmobile

Dinka Blista Compact — inspirado en el Honda CR-X

Karin Futo — inspirado en el Toyota Corolla AE86

Karin Sultan — mezcla de referencias de Mitsubishi , Subaru y Lexus

Pfister Comet S2 Cabrio — Porsche 911

Pegassi Tempesta — inspirado en el Lamborghini Huracán

Invetero Coquette D10 — inspirado en el Chevrolet Corvette C8

Vapid Caracara 4x4 — inspirado en el Ford F-150 Raptor

Übermacht Cypher — inspirado principalmente en BMW

Obey Omnis e-GT — inspirado en el Audi e-tron GT.

¿Cuántos autos tendrá GTA 6?

Todavía no existe una cifra definitiva publicada por Rockstar Games sobre la cantidad total de automóviles disponibles.

Las bases especializadas tampoco coinciden exactamente porque utilizan criterios diferentes. Algunas contabilizan solamente vehículos claramente identificables en trailers y capturas, mientras otras incluyen todo modelo con evidencia proveniente de material oficial. Una recopilación actualizada contabiliza 155 autos con algún tipo de evidencia oficial, mientras otra base más restrictiva registra 88 vehículos de diferentes clases entre autos, motos, barcos y aeronaves.

Lo que sí está claro es que habrá una enorme variedad. Vice City estará llena de superdeportivos, clásicos estadounidenses, lowriders, pickups, SUV, patrulleros, vehículos todoterreno y autos comunes.

Y aunque el jugador no encontrará un Ferrari, un Porsche o un Ford Mustang con esos nombres, muchas veces bastará con mirar la carrocería durante unos segundos para reconocer inmediatamente cuál fue el automóvil real que inspiró a Rockstar Games.