Google Translate e integración en WhatsApp: cómo traducir chats al instante con el ícono flotante

Google Translate tiene una función que permite traducir mensajes de WhatsApp al instante sin salir de la conversación. La herramienta “Tocar para Traducir” muestra un ícono o burbuja flotante sobre la pantalla cuando se copia un texto, lo que permite acceder rápidamente a su traducción. La opción está disponible principalmente en teléfonos Android.

{{{htmlAmp}}}

Para utilizarla es necesario tener instalada y actualizada la aplicación Google Translate desde Google Play Store y habilitar el permiso que permite mostrar la herramienta sobre otras aplicaciones. Una vez configurada, se puede traducir un mensaje recibido en WhatsApp con unos pocos pasos, sin abrir el Traductor de Google por separado.

Cómo activar el ícono flotante de Google Translate

Primero hay que abrir Google Translate y tocar la foto de perfil o el menú de la cuenta, ubicado en la esquina superior derecha. Después, se debe ingresar en Ajustes o Configuración y seleccionar “Tocar para Traducir”.

Dentro de ese apartado hay que activar la opción “Usar Tocar para Traducir”. Dependiendo de la versión de Android, también puede aparecer por separado la alternativa “Mostrar icono flotante”, que debe habilitarse.

Cuando el teléfono solicite autorización para “Mostrar sobre otras aplicaciones”, es necesario aceptar el permiso. Esta autorización permite que la burbuja de Google Translate aparezca mientras se utiliza WhatsApp.

Cómo traducir un mensaje de WhatsApp

Con la función activada, el procedimiento es simple:

Abrir WhatsApp y entrar al chat donde está el mensaje que se quiere traducir. Mantener presionado el mensaje recibido. Seleccionar la opción “Copiar”. Esperar a que aparezca la burbuja flotante de Google Translate. Tocar el ícono para visualizar la traducción.

Para usarlo es necesario tener instalada y actualizada la aplicación Google Translate desde Google Play Store.

La traducción aparece en una ventana rápida y no es necesario abandonar WhatsApp ni abrir nuevamente la aplicación de Google. La función resulta especialmente práctica para conversaciones en otros idiomas.

Además, existe otra alternativa para quienes necesitan traducir mensajes antes de enviarlos. Si el teléfono utiliza Gboard, el teclado de Google, aparece el ícono del Traductor en la barra de herramientas ubicada sobre las teclas. Al tocarlo, se puede escribir una respuesta en el idioma habitual y obtener su traducción directamente dentro del campo de texto de WhatsApp.

La función de burbuja flotante está pensada principalmente para Android, ya que iOS restringe este tipo de superposiciones sobre otras aplicaciones.