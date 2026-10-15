Google suma IA a Android: Gemini detectará y te avisará en tiempo real si intentan estafarte

Las novedades llegarán a distintas funciones del sistema operativo y de la aplicación Mensajes de Google.

Google reforzará la seguridad de los celulares Android con nuevas funciones basadas en Gemini, su inteligencia artificial, para detectar estafas en mensajes de texto, analizar enlaces sospechosos y prevenir fraudes durante las llamadas. Las herramientas buscan identificar posibles engaños antes de que los usuarios caigan en ellos y proteger información sensible, como contraseñas y datos bancarios.

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Las novedades llegarán a distintas funciones del sistema operativo y de la aplicación Mensajes de Google. Entre ellas, se destaca un modo de protección mejorada que analizará conversaciones con remitentes desconocidos, evaluará direcciones web potencialmente peligrosas y mostrará advertencias para evitar que las personas actúen bajo presión. Según Google, algunas de estas herramientas comenzarán a implementarse durante las próximas semanas.

Cómo funcionará Gemini para detectar estafas en Android

La aplicación Mensajes de Google incorporará una modalidad de protección que reunirá sus principales defensas contra los fraudes digitales. Una vez activada por el usuario, la herramienta prestará especial atención a las conversaciones con números desconocidos.

El sistema enviará a Gemini el contexto del chat para que la inteligencia artificial analice la intención de la otra persona e intente reconocer patrones propios de una estafa. El objetivo es detectar también los engaños que se desarrollan gradualmente, cuando los delincuentes buscan generar confianza antes de pedir dinero o información personal.

Google asegura que este análisis se realizará en un entorno privado y seguro, al que no podrán acceder otras personas, incluidos los empleados de la compañía.

Otra de las funciones estará enfocada en los enlaces. Mediante Gemini Nano, el modelo de inteligencia artificial analizará señales de las páginas web en tiempo real para determinar si una dirección puede ser peligrosa. Esto apunta a identificar sitios fraudulentos nuevos que todavía no figuran en las listas de páginas maliciosas conocidas.

Algunas de estas herramientas comenzarán a implementarse durante las próximas semanas.

Además, Android mostrará una alerta con temporizador cuando se reciban enlaces de números desconocidos. La medida busca darles tiempo a los usuarios para revisar la información antes de abrirla y reducir la presión que suelen ejercer los estafadores.

Más protección durante las llamadas y al compartir pantalla

Google también ampliará a celulares de otros fabricantes una función que hasta ahora se destacaba en los Pixel: las alertas sobre mensajes sospechosos directamente desde el panel de notificaciones, sin necesidad de abrir la aplicación.

Durante las llamadas con pantalla compartida, Chrome y Android WebView ocultarán automáticamente los campos de inicio de sesión y las pantallas de pago. Así, se evitará que contraseñas o códigos de seguridad de tarjetas queden expuestos ante posibles delincuentes.

Por otra parte, Android impedirá que las aplicaciones activen el desvío de llamadas en segundo plano. Si una persona intenta configurar esta función mediante un código MMI, el sistema mostrará una advertencia antes de aplicar el cambio. La protección busca evitar que los estafadores reciban códigos de verificación destinados a tomar el control de las cuentas.

Cuándo llegarán las nuevas funciones de Android

Según Google, la protección contra estafas en Mensajes comenzará a implementarse durante las próximas semanas. La protección durante la pantalla compartida llegará a los dispositivos con Android 15 o versiones posteriores a fines de octubre de 2026.

En tanto, el bloqueo del desvío de llamadas se activará a comienzos de diciembre de 2026.