Google renueva su ecosistema tecnológico: las novedades del Pixel Watch 5 y las facilidades para adquirirlo

Google presentó el Pixel Watch 5, un smartwatch con pantalla curva más brillante, hasta 40 horas de batería y sensores de salud ampliados, ya disponible en Amazon México con financiación.

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El reloj aparece como complemento del Pixel 11, que debutó hace poco en el mismo canal, y refuerza la idea de un ecosistema donde teléfono, reloj y asistente trabajan juntos.

Pantalla, batería y rendimiento

El Pixel Watch 5 usa una pantalla curva Actua 360 que llega a 3.000 nits de brillo, con Gorilla Glass y certificación IP68. El hardware es un 20% más rápido que el de la generación anterior y fue pensado para Gemini, el asistente de Google.

En autonomía, el fabricante habla de hasta 40 horas de batería, y la carga rápida entrega 15 horas de uso en 15 minutos. También se mejoró el GPS, un punto que suele pesar para quienes usan el reloj para correr o andar en bici.

Salud y seguimiento

El monitoreo de frecuencia cardíaca cubre más de 50 actividades, y el reloj mide oxígeno en sangre (SpO2), variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura de la piel y frecuencia respiratoria. Incluye además electrocardiograma y alertas de ritmo irregular.

Suma seguimiento avanzado del sueño y detección de caídas y accidentes. Como con cualquier wearable, estas funciones sirven como referencia y no reemplazan una evaluación médica.

Precios y financiación

En Amazon México, el modelo de 41 mm cuesta 7.999 pesos mexicanos y el de 45 mm, 8.540. Hay hasta 24 meses sin intereses, envío gratis y entrega prioritaria para miembros Prime.

Los precios de un listado de comercio electrónico pueden variar y conviene confirmarlos antes de comprar. Para el público argentino, los valores son orientativos: la disponibilidad local, de momento, no figura.