Gemini Notebook vs. Gemini: las diferencias clave para saber cuál conviene usar en cada tarea

Compartir nombre puede generar confusión, y Google tiene dos herramientas que caen justo en esa categoría. Gemini y Gemini Notebook parecen la misma cosa a simple vista, pero están pensadas para resolver tareas bastante distintas.

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Gemini es el nombre del modelo de inteligencia artificial de Google, pero también el de la app tipo asistente que ya viene instalada en la mayoría de los celulares Android, además de estar disponible en iOS y desde el navegador. Gemini Notebook, en cambio, es la evolución de la conocida NotebookLM: un asistente de investigación pensado para ayudar a organizar y profundizar en ideas propias.

Lo que comparten ambas herramientas

Las dos aplicaciones usan la misma familia de modelos de Google, funcionan a través de un chat escrito, y permiten subir contenido propio o de terceros —documentos, PDF, videos de YouTube— para obtener respuestas. Ambas también citan las fuentes que usaron para responder, lo que permite chequear la información antes de darla por buena.

La diferencia clave: de dónde sale la información

Acá está el corazón de la diferencia. Gemini responde combinando su enorme entrenamiento inicial con lo que encuentra en internet en el momento. Gemini Notebook, en cambio, solo trabaja con las fuentes que el usuario le carga de manera explícita: si le preguntás algo que no está en esos documentos, le va a costar mucho responder bien. Esa especialización lo volvió especialmente útil para investigadores y analistas de datos.

Cuándo conviene usar cada uno

Para una lluvia de ideas, corregir un texto, resolver una duda general, buscar algo en internet o generar una imagen, Gemini es la opción más práctica. En cambio, para organizar apuntes propios, investigación académica, preparar una clase o una tesis, analizar datos de archivos propios o generar un podcast a partir de un PDF, Gemini Notebook rinde mucho mejor. De hecho, ya es posible acceder a los cuadernos de Gemini Notebook directamente desde la app de Gemini, aunque ambas siguen siendo herramientas separadas, cada una pensada para un objetivo distinto.