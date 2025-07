Grandes descuentos en Steam: comenzó el Festival de las Carreras

Si soñás con quemar caucho virtual y sentir la adrenalina de las pistas, preparate, porque ya llegó el Steam Racing Fest, transformando la plataforma de Valve en un verdadero autódromo de ofertas imperdibles. Este evento, que estará activo durante toda la semana y pisará el freno el próximo 4 de agosto, es la oportunidad perfecta para sumar esos videojuegos de carreras que tanto deseabas a tu biblioteca de PC.

El festival temático de Steam no solo trae descuentos significativos en una vasta selección de juegos de carreras, sino que abarca desde los más intrépidos simuladores hasta los arcades más disparatados. Y cuando decimos "carreras", hablamos en serio: la oferta es tan amplia que incluye vehículos de todo tipo, desde automóviles y motocicletas hasta caballos, para que nadie se quede afuera de la largada. Además de las rebajas, los jugadores podrán disfrutar de demos gratuitas de futuros lanzamientos y sumergirse en la experiencia de carreras en realidad virtual.

Los mejores videojuegos con descuento en Steam Racing Fest

Entre las joyas que ya están en el podio de los descuentos, encontramos precios que te harán temblar el volante. Por ejemplo, el aclamado The Crew Motorfest se consigue por apenas 14 dólares, una ganga considerando su precio original de 70 dólares. ¿Querés más? Podés llevarte Hot Wheels Unleashed y su secuela Hot Wheels Unleashed 2 por un total de menos de 20 dólares. Y para los incondicionales de la saga Need for Speed, gran parte de la franquicia está rebajada, incluyendo el excelente NFS Unbound de 2022, que puede ser tuyo por unos irrisorios 5 dólares.

Pero la grilla de largada no termina ahí. Otros títulos que no te podés perder con precios de infarto son: The Crew 2 a 6 dólares (originalmente 30 dólares), Need for Speed Heat también a 5 dólares(su precio habitual es de 70 dólares), Wreckfest, Ride 5, EA Sports WRC y el clásico Burnout Paradise Remastered, todos con rebajas que te dejarán con ganas de más. La lista de destacados sigue con Riders Republic, Assetto Corsa EVO, JDM: Japanese Drift Master, Wreckfest 2, Descenders, Art of Rally y FlatOut: Ultimate Carnage Collector's Edition, entre otros.

El Steam Racing Fest es la luz verde para todos aquellos que buscan la emoción de la velocidad en sus computadoras. No dejes pasar esta semana de ofertas y preparate para pisar el acelerador a fondo con los mejores títulos del género.