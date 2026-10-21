Galaxy Z Flip8 de 512 GB en oferta en Amazon México

El Galaxy Z Flip8 de 512 GB bajó a 19.599 pesos mexicanos en Amazon México frente a los 32.999 de referencia, un recorte de aproximadamente 41%.

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Una rebaja de 13.400 pesos mexicanos en un plegable de gama alta cambia la cuenta de quien esperaba el momento para comprarlo. El detalle es que el precio de referencia marca el tamaño del ahorro, y la publicación no informa hasta cuándo dura.

Cuánto cuesta el Galaxy Z Flip8 en oferta

El plegable de Samsung figura a 19.599 pesos mexicanos en Amazon México, después de costar 32.999. La diferencia es de 13.400 pesos mexicanos, que equivalen a aproximadamente 41% sobre el precio anterior.

No hay fecha de vencimiento: el precio puede variar y la disponibilidad cambiar sin aviso. Amazon ofrece pago en 24 meses sin intereses, lo que da unos 817 pesos mexicanos por mes.

Qué ofrece el plegable en pantallas y cámaras

La pantalla externa es AMOLED de 4,1 pulgadas a 120 Hz, y la interna, Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas en formato 21:9, también a 120 Hz. Abierto mide 6,1 mm de grosor y pesa 180 gramos.

Las cámaras son una dual de 50 megapíxeles y una frontal de 10. Por dentro tiene 12 GB de RAM y procesador Exynos 2600 de 2 nanómetros, y llega con Android 16 y hasta 7 años de actualizaciones.

Condiciones de compra y qué conviene mirar

La batería promete hasta dos días de uso, con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W. Con Amazon Prime, el envío es gratis y puede llegar al día siguiente. Las opciones de compra incluyen los colores Rosa, Grafito y Crema.

Todos los valores corresponden a México. La disponibilidad en la Argentina no está clara, así que por ahora sirven como referencia para medir cuánto puede bajar un plegable de Samsung.