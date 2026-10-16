Descuentos en tecnología: la fuerte rebaja que acerca un celular de gama alta a los usuarios tras el último derrumbe de precios

Amazon México publicó el Huawei Pura 80 de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a 9.338,36 pesos mexicanos, frente a un precio de referencia de 21.499, un descuento de aproximadamente 57%. Un celular de gama alta por menos de 10.000 pesos mexicanos es una rebaja que llama la atención, y la ventaja del Pura 80 está en dos frentes: su sistema de cámaras y su almacenamiento. El ahorro supera los 12.000 pesos.

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Cuánto cuesta el Huawei Pura 80 con descuento

La diferencia entre el precio de referencia y el de la oferta es de 12.160,64 pesos, lo que equivale a 56,6% y se redondea al 57% anunciado. El precio es de 9.338,36 pesos en la versión de 12 GB de RAM y 256 GB.

Como toda oferta de un marketplace, el precio y la disponibilidad pueden cambiar. Antes de pagar, corresponde revisar el importe final, el vendedor y las condiciones de garantía.

Qué ofrece por menos de 10.000 pesos

El punto fuerte es la cámara. Según las especificaciones de Huawei, el Pura 80 tiene una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura variable y estabilización óptica, una ultra gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 12 megapíxeles.

La pantalla es OLED LTPO de 6,6 pulgadas, con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. La batería tiene 5.170 mAh y admite carga SuperCharge de hasta 66 W por cable. Cuenta además con certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, bajo condiciones de prueba específicas, y el sistema operativo es EMUI 15.0.

Esa combinación apunta a quienes priorizan la fotografía, el consumo de contenido y el uso de varias aplicaciones a la vez.

Qué conviene revisar antes de comprarlo

El punto crítico es el software. Los Huawei pueden presentar diferencias frente a otros Android en la disponibilidad de los servicios de Google y de algunas aplicaciones, así que conviene verificar que las que usas a diario funcionen antes de decidir.

El valor de la rebaja depende del uso. Si el equipo es compatible con tus aplicaciones y las condiciones de la promoción se mantienen al momento de la compra, el ahorro frente al precio de referencia supera los 12.000 pesos.