Furor por la conectividad: 9 de cada 10 mexicanos consideran esencial tener internet cuando salen de viaje

El 90% de los viajeros mexicanos considera que tener datos móviles es esencial para sentirse seguro durante un viaje. El dato surge de The Safety Report, un estudio de YouGov encargado por Airalo, la empresa de eSIM, que encuestó a 4.527 viajeros internacionales en nueve mercados, con una muestra de 504 personas en México.

{{{htmlAmp}}}

La cifra no sorprende del todo si se mira el resto de los resultados: el 70% de los mexicanos consultados usó internet por motivos de seguridad durante un viaje internacional en los últimos 24 meses. Consultar un mapa, pedir un auto o verificar una dirección dejaron de ser comodidades y pasaron a ser parte del cuidado básico al viajar.

Cuando la falta de señal cuesta tiempo real

Casi la mitad de los encuestados, el 49%, reconoció haber permanecido más tiempo del que quería en lugares incómodos o directamente inseguros por no tener conectividad. Es un número que pone en otro plano la discusión sobre el internet en viajes: no se trata solo de comodidad, sino de poder salir rápido de una situación que no se ve bien.

Esa lectura explica por qué crecieron tanto las alternativas de conectividad internacional en los últimos años. Antes, viajar significaba pagar roaming caro o buscar wifi público poco confiable; hoy, las eSIM se volvieron la opción por defecto para buena parte de los viajeros que quieren mantenerse conectados sin depender de la red del hotel o del café de la esquina.

Un mercado que crece con el turismo internacional

El estudio no detalla cifras de gasto en roaming ni en eSIM, así que conviene tomar esa parte como una tendencia observada y no como un dato cerrado. Lo que sí queda claro es la dirección: a medida que más mexicanos viajan al exterior, la conectividad pasó de ser un extra a ser parte de cómo se planifica cualquier salida.

Para las empresas de telecomunicaciones y de eSIM, el resultado del estudio funciona como una confirmación de algo que ya venían viendo en sus propios números: la demanda de datos internacionales sigue en alza, y el argumento de venta ya no es solo la comodidad, es directamente la seguridad del viajero.