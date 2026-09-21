¿Aumentó la velocidad de tu wifi? La jugada de Telmex con los paquetes Infinitum en México para dar más megas gratis

Si en los últimos días tu internet en casa se sintió más rápido de lo habitual, no es casualidad ni imaginación tuya. Varios usuarios en México empezaron a notar el cambio en sus conexiones Infinitum antes de que nadie dijera una sola palabra oficial al respecto.

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Telmex habría vuelto a subir la velocidad de varios de sus paquetes Infinitum sin costo adicional para los clientes, según reportaron usuarios en redes sociales durante los últimos días. La particularidad es que, hasta el momento, la empresa no lo confirmó por ningún canal oficial.

Qué paquetes cambiaron y cuánto ganaron de velocidad

Según lo que fueron reportando los usuarios, seis paquetes Infinitum habrían recibido una mejora gratuita: el de 120 Mbps pasó a 200, el de 150 Mbps a 250, el de 240 Mbps a 400, el de 350 Mbps a 500, el de 500 Mbps a 600 y el de 600 Mbps a 800. Los dos planes más altos, de 850 y 1.000 Mbps, quedaron afuera de este ajuste. El sitio web de Telmex todavía muestra las velocidades anteriores, sin ningún aviso oficial sobre el cambio. Esa falta de comunicación institucional es justamente lo que mantiene el dato en modo trascendido, algo habitual cuando la empresa hace este tipo de ajustes de forma silenciosa.

Un patrón que Telmex ya venía repitiendo

Este tipo de mejoras no es nuevo para la empresa: ya había hecho aumentos oficiales de velocidad en marzo y abril de este año, también sin costo extra para los usuarios. Desde fines de 2024, el paquete más básico venía duplicando su velocidad de 60 a 120 Mbps sin tocar el precio mensual de 389 pesos.

Si este nuevo salto se confirma, ese mismo paquete de entrada pasaría a ofrecer 200 Mbps por los mismos 389 pesos al mes, o 349 pesos para quienes contratan solo el servicio de internet sin línea telefónica. Mientras tanto, la recomendación para quienes quieran chequear si les tocó la mejora es simple: correr un test de velocidad y comparar el resultado con lo que dice el contrato.