Alertas de tsunami en el celular: cómo funciona el sistema de emergencia que avisa tras un sismo

Google comenzó a monitorear este indicador en algunos de sus cables submarinos globales a fines de 2019.

Google investiga cómo aprovechar su extensa red de cables submarinos de fibra óptica para detectar terremotos y, potencialmente, tsunamis. Un experimento de la compañía demostró que las variaciones en las señales que circulan por esta infraestructura pueden registrar movimientos sísmicos incluso cuando ocurren a cientos o miles de kilómetros de distancia.

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La tecnología se basa en el análisis del estado de polarización de la luz, conocido como SOP. Este parámetro permite identificar distorsiones en los pulsos luminosos que recorren los cables y detectar alteraciones asociadas con las vibraciones del fondo marino. Google comenzó a monitorear este indicador en algunos de sus cables submarinos globales a fines de 2019.

Cómo funciona la tecnología de Google para detectar terremotos

Los cables submarinos son fundamentales para conectar países y transportar grandes cantidades de datos a través de internet. Sin embargo, su utilidad podría ir más allá de las comunicaciones: las variaciones que experimentan las señales ópticas durante su recorrido también pueden aportar información sobre la actividad sísmica.

Durante las primeras pruebas, Google observó que el estado de polarización de la señal se mantenía estable incluso después de recorrer 10.500 kilómetros. Esa situación cambió el 28 de enero de 2020, cuando el sistema registró indicios vinculados con un terremoto de magnitud 7,7 en Jamaica, a unos 1.500 kilómetros del cable más cercano.

El análisis mostró un pico pronunciado aproximadamente cinco minutos después del sismo, en coincidencia con el tiempo que habrían tardado las ondas sísmicas en llegar hasta la infraestructura submarina. La alteración duró alrededor de diez minutos.

La compañía también identificó otros movimientos sísmicos durante marzo de 2020. Entre ellos, un terremoto de magnitud 6,1 en la elevación del Pacífico Oriental y otro de magnitud 4,5 frente a la costa de Valparaíso, Chile, cuyo epicentro se encontraba a unos 30 kilómetros de uno de los cables.

La tecnología se basa en el análisis del estado de polarización de la luz, conocido como SOP.

¿La red de fibra óptica también puede detectar tsunamis?

Una de las posibilidades más relevantes de esta tecnología es su potencial para identificar tsunamis mediante cables submarinos. Según el artículo, el monitoreo de los cables podría registrar cambios en la presión del océano y aportar información útil para estudiar estos fenómenos.

Sin embargo, el desarrollo todavía presenta desafíos. Los científicos necesitan interpretar grandes volúmenes de datos sísmicos, cuyas características varían según la magnitud y la ubicación de cada terremoto. Para avanzar, Google señaló la importancia de utilizar herramientas de análisis de datos, sistemas informáticos avanzados y, eventualmente, aprendizaje automático.

La investigación plantea una alternativa para aprovechar una infraestructura que ya existe y que conecta distintas regiones del mundo. Si logra desarrollarse como un sistema confiable, podría complementar las herramientas utilizadas para monitorear terremotos y estudiar posibles tsunamis.