¿Ya funciona Outlook? Microsoft confirmó el regreso gradual de sus servicios tras la caída mundial y reveló la causa del colapso

Usuarios comenzaron a informar en redes sociales que los correos electrónicos volvían a llegar a sus bandejas de entrada.

Los servicios de Microsoft comenzaron a restablecerse este viernes 13 de noviembre, después de una caída global que afectó a millones de usuarios desde la tarde del jueves. Entre las plataformas perjudicadas estuvieron Outlook, Teams y Copilot, que registraron inconvenientes durante varias horas y generaron complicaciones tanto para particulares como para empresas y organismos gubernamentales.

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Las primeras señales de recuperación aparecieron cuando distintos usuarios comenzaron a informar en redes sociales que los correos electrónicos volvían a llegar a sus bandejas de entrada. Sin embargo, Microsoft advirtió que todavía trabajaba para normalizar completamente la infraestructura afectada.

Qué pasó con Outlook, Teams y Copilot durante la caída de Microsoft

El problema alcanzó a diferentes servicios de Microsoft 365 que utilizan Exchange Online, la infraestructura encargada de gestionar el correo electrónico de la compañía. Por ese motivo, la interrupción no se limitó a Outlook, sino que también afectó a Microsoft Teams y Copilot, el asistente de inteligencia artificial integrado en sus productos.

Según informó la empresa, sus equipos técnicos detectaron mejoras en la capacidad operativa de los sistemas y comenzaron a implementar distintas medidas para recuperar los servidores afectados.

El procedimiento elegido fue una restauración gradual, con intervenciones sobre la infraestructura para evitar que los cambios destinados a solucionar el inconveniente provocaran nuevas interrupciones.

Durante el incidente, Microsoft reconoció que algunos de los procedimientos iniciales no estaban ofreciendo los resultados esperados. No obstante, sus comunicaciones posteriores señalaron una estabilización progresiva de las plataformas.

Microsoft aseguró que no tenía indicios de que la caída estuviera relacionada con una actividad malintencionada

La dimensión del problema también quedó reflejada en los registros de Downdetector. Durante el momento más crítico, alrededor de 130.000 usuarios reportaron dificultades para acceder a Outlook. La compañía cuenta con más de 430 millones de usuarios de Microsoft 365.

La caída también afectó a empresas y organismos públicos

Las consecuencias del incidente trascendieron el uso cotidiano del correo electrónico. En Estados Unidos, la empresa Workhorse Group Inc. tuvo que aplazar una conferencia telefónica sobre sus resultados trimestrales debido a los inconvenientes tecnológicos.

En Hong Kong, compañías y entidades bancarias experimentaron problemas con sus servicios de correo. También hubo complicaciones en organismos gubernamentales de Singapur, Filipinas y Japón.

Por su parte, Air India informó que sus operaciones aéreas continuaban con normalidad, aunque debió utilizar canales alternativos para mantener la comunicación con sus pasajeros.

Microsoft descartó indicios de un ciberataque

En medio de las investigaciones, Microsoft aseguró que no tenía indicios de que la caída estuviera relacionada con una actividad malintencionada. Entre las posibles explicaciones mencionadas por autoridades australianas apareció la posibilidad de un inconveniente vinculado con una actualización tecnológica.

La interrupción también alcanzó a compañías como OpenAI y Anthropic, que comunicaron problemas de conexión con herramientas de Microsoft 365. Por el momento, la recuperación de Outlook y las demás plataformas representa una primera señal positiva. Sin embargo, Microsoft todavía debía completar las tareas técnicas y verificar que todos sus servicios funcionaran correctamente en los países afectados.