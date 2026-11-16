Se podrá acceder al servicio de juegos en la nube sin necesidad de contratar una suscripción.

Xbox comenzó a ofrecer una nueva alternativa para acceder a su servicio de juegos en la nube sin necesidad de contratar una suscripción. Desde el 11 de noviembre, los usuarios pueden transmitir videojuegos que ya poseen y determinados títulos gratuitos compatibles, sin descargarlos ni contar con una consola de última generación.

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La propuesta incluye publicidad antes de cada sesión de juego. Quienes prefieran evitar los anuncios también pueden comprar paquetes de horas de transmisión, con precios que arrancan en USD 3,99. De esta manera, Microsoft incorpora tres modalidades de acceso: una gratuita con anuncios, otra mediante horas compradas y la incluida en sus planes de Game Pass.

Cómo funciona Xbox Cloud Gaming gratis con anuncios

La nueva modalidad permite iniciar partidas directamente desde dispositivos compatibles, sin instalar los videojuegos. Los anuncios aparecen antes de comenzar cada sesión y, según explicó Microsoft durante las pruebas iniciales, no interrumpen el desarrollo de las partidas.

Sin embargo, el acceso gratuito tiene algunas restricciones. Xbox confirmó que las sesiones cuentan con un límite de duración, aunque todavía no publicó oficialmente cuánto tiempo puede jugar cada usuario. Durante las pruebas realizadas con integrantes de Xbox Insiders, el máximo era de una hora por sesión.

La disponibilidad también depende del país y del dispositivo utilizado. Entre los equipos compatibles con Xbox Cloud Gaming se encuentran computadoras, consolas Xbox, televisores inteligentes, celulares, tablets, consolas portátiles y visores de realidad virtual.

Además, el progreso de las partidas se guarda en la nube y se sincroniza entre diferentes pantallas, lo que permite continuar un juego desde otro dispositivo.

Cuánto cuestan los paquetes de horas sin publicidad

Para quienes quieran jugar sin anuncios, Microsoft ofrece tres paquetes de horas que pueden comprarse desde la tienda de Xbox, tanto con una suscripción activa de Game Pass como sin ella.

Los precios de lanzamiento son los siguientes:

10 horas: USD 3,99.

25 horas: USD 7,99.

50 horas: USD 11,99.

Una de las características de esta alternativa es que las horas compradas no tienen fecha de vencimiento. Permanecen disponibles en la cuenta hasta que el usuario las consume. También incluyen tiempos de espera más cortos y una calidad de transmisión superior.

Quienes prefieran evitar los anuncios también pueden comprar paquetes de horas de transmisión

Game Pass también tendrá límites mensuales

El cambio alcanza a los suscriptores de Game Pass, que dejaron de tener acceso ilimitado al juego en la nube. Desde noviembre, Ultimate incluye 15 horas mensuales, Premium ofrece 10 y Essential dispone de cinco.

Las horas se reinician cada mes y no se acumulan. Cuando se terminan, los usuarios pueden comprar paquetes adicionales o recurrir a la modalidad gratuita con publicidad.

Microsoft señaló que esta modificación afectará al 4% de los suscriptores. También aclaró que las condiciones y funciones disponibles pueden variar según el mercado, por lo que todavía resta conocer en qué países estarán habilitadas todas las alternativas.