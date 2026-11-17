El objetivo de este entorno es ofrecer una experiencia más segura para los adolescentes.

OpenAI desarrolló un modo especial de ChatGPT para usuarios de entre 13 y 17 años, con restricciones sobre contenidos sensibles, herramientas de supervisión familiar y funciones educativas. El sistema también incorpora mecanismos automáticos de verificación de edad para activar las protecciones cuando detecta que una cuenta pertenece a un menor.

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El objetivo de este entorno es ofrecer una experiencia más segura para los adolescentes y evitar que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta para resolver tareas escolares sin aprender. Para eso, modifica la manera en que responde el chatbot, limita determinadas conversaciones y permite que los adultos administren algunas funciones sin acceder a los mensajes privados de sus hijos.

Cómo funciona el modo protegido de ChatGPT

Una de las principales diferencias respecto de la versión tradicional es que el sistema prioriza el acompañamiento educativo. En lugar de entregar directamente una respuesta completa, utiliza el Modo Estudio, que propone preguntas, pistas y explicaciones progresivas para que los estudiantes puedan resolver los ejercicios por sus propios medios.

Esta modalidad también permite establecer horarios específicos de estudio. Durante esos períodos, las conversaciones adoptan obligatoriamente el formato de tutoría paso a paso, sin que el adolescente pueda desactivarlo manualmente.

Además, ChatGPT adapta el tono de sus respuestas para evitar que los menores desarrollen vínculos emocionales con el chatbot. Por eso, tiene prohibido simular relaciones románticas, utilizar expresiones afectivas o presentarse como un ser humano con sentimientos.

Cómo verifica la edad de los usuarios

El entorno protegido incorpora un sistema de predicción automática de edad que analiza señales de las cuentas, expresiones lingüísticas, intereses y patrones de comportamiento. Si detecta características propias de un menor, puede activar las restricciones incluso cuando la cuenta fue registrada inicialmente como perteneciente a un adulto. Ante la duda, la plataforma prioriza la configuración más segura.

Si un mayor de edad queda clasificado por error, puede recuperar el acceso completo mediante una verificación de identidad con Persona, un proveedor externo especializado en biometría y documentación. Al cumplir los 18 años, las restricciones se desactivan y los vínculos de supervisión familiar dejan de tener validez.

Qué pueden controlar los padres y qué restricciones existen

El panel de supervisión familiar permite administrar distintas configuraciones, pero no habilita a los padres a leer las conversaciones privadas de sus hijos.

Esto no habilita a los padres a leer las conversaciones privadas de sus hijos.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Activar filtros más estrictos para contenidos gráficos.

Programar horarios de silencio para limitar el uso nocturno.

Establecer el Modo Estudio como obligatorio.

Desactivar las conversaciones por voz.

Restringir la generación de imágenes.

También existen bloqueos frente a consultas relacionadas con autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios y desafíos peligrosos. Si el sistema detecta una situación de crisis emocional, puede interrumpir la conversación y ofrecer recursos de asistencia profesional.

Por último, ChatGPT advierte sobre los riesgos de compartir fotografías que puedan contener información privada, como datos escolares o ubicación geográfica.

Aunque estas medidas buscan mejorar la seguridad de los adolescentes, las evaluaciones mencionadas en el artículo advierten sobre posibles fallas en los filtros y mecanismos de protección. Por eso, la supervisión familiar y el acompañamiento educativo siguen siendo fundamentales.