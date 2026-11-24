SurfSense es una alternativa a NotebookLM (ahora llamado Gemini Notebook) que permite utilizar inteligencia artificial directamente desde una computadora, sin necesidad de registrarse ni depender de servicios externos. La aplicación es gratuita, de código abierto y compatible con Windows, macOS y Linux. Su principal ventaja es que los usuarios pueden elegir qué modelo de IA utilizar, incluso aquellos que funcionan de manera local y sin conexión a internet.

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La propuesta apunta especialmente a quienes trabajan con documentos personales, académicos o profesionales y prefieren no subir esa información a plataformas externas. A través de sus propias fuentes, SurfSense puede responder preguntas, elaborar resúmenes y generar distintos contenidos, con referencias a los archivos utilizados para construir cada respuesta.

Qué es SurfSense y qué se puede hacer con esta IA

SurfSense comenzó como una aplicación web que podía instalarse en una computadora o servidor mediante Docker. Sin embargo, desde septiembre de 2026 sus desarrolladores impulsaron una versión enfocada principalmente en el escritorio.

La herramienta permite incorporar diferentes formatos de archivos, entre ellos PDF, Word, Excel, PowerPoint, CSV, imágenes, páginas web, libros electrónicos y archivos de audio. Una vez procesados, los documentos funcionan como fuentes de información para realizar consultas mediante un chat.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Generar resúmenes y documentos a partir de los archivos incorporados.

Crear presentaciones, cuestionarios, tarjetas de estudio y mapas mentales.

Elaborar podcasts, imágenes e infografías.

Exportar contenidos en formatos DOCX, PPTX y XLSX.

Responder preguntas con citas de los documentos originales.

Trabajar con distintos modelos de inteligencia artificial, tanto locales como conectados mediante API.

Además, puede funcionar sin conexión a internet, incluso para generar determinados contenidos de audio e imágenes.

SurfSense permite utilizar inteligencia artificial directamente desde una computadora, sin necesidad de registrarse.

Qué diferencias tiene SurfSense con Gemini Notebook

Aunque ambas herramientas permiten trabajar con documentos propios y generar nuevos contenidos, existen diferencias importantes.

Gemini Notebook utiliza exclusivamente los modelos de inteligencia artificial de Google, mientras que SurfSense permite seleccionar entre distintas alternativas. Es compatible con modelos locales y servicios como LM Studio y Ollama, además de conexiones mediante API.

Otra diferencia está en la privacidad: SurfSense puede procesar los archivos directamente en la computadora, sin enviarlos a servidores externos. También es de código abierto y no requiere crear una cuenta.

Cómo instalar SurfSense en una computadora

Para comenzar a utilizarla hay que instalar la aplicación, seleccionar el modelo de IA que se quiere utilizar y cargar los documentos que servirán como fuentes de información.

Durante la configuración inicial, SurfSense recomienda modelos compatibles con el hardware disponible. Esto es importante porque las versiones más avanzadas requieren mayor espacio de almacenamiento y capacidad de procesamiento, especialmente de la CPU y la GPU.

La aplicación también permite incorporar modelos desde Hugging Face o conectar servidores locales mediante LM Studio y Ollama. De esta manera, cada usuario puede adaptar la experiencia a sus necesidades y a los recursos de su equipo.