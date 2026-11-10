Cómo frenar el consumo excesivo de batería de WhatsApp y YouTube en tu celular con simples ajustes

App Standby Buckets clasifica las aplicaciones según la frecuencia con la que se utilizan.

El consumo excesivo de batería es uno de los problemas más habituales en los celulares, especialmente cuando aplicaciones como WhatsApp, YouTube e Instagram permanecen activas en segundo plano. Sin embargo, Android cuenta con una función que permite establecer límites manuales para controlar cuánta energía utiliza cada plataforma, incluso cuando el usuario no la está utilizando.

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Se trata de App Standby Buckets, un mecanismo incorporado a partir de Android 9 que clasifica las aplicaciones según la frecuencia con la que se utilizan. A partir de esa información, el sistema administra los recursos disponibles y determina qué programas pueden mantenerse activos y cuáles deben tener restricciones para reducir el gasto energético.

Cómo cambiar las prioridades de consumo de batería

Para modificar estos parámetros, primero hay que habilitar las Opciones de desarrollador, un menú que permanece oculto en la configuración habitual del teléfono.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Ingresar a Ajustes y buscar el apartado «Información del teléfono» o «Acerca del dispositivo». Localizar la opción «Número de compilación», «Versión de Android» o «Número de versión», según el fabricante. Presionar esa opción siete veces consecutivas. Ingresar el PIN de seguridad del dispositivo para confirmar la activación. Volver a los ajustes generales y entrar en «Opciones de desarrollador». En algunos modelos, el menú aparece dentro de «Sistema» o «Ajustes adicionales».

Una vez habilitado, hay que buscar la función Standby apps, que muestra todas las aplicaciones instaladas y su clasificación energética.

Android utiliza cinco categorías principales: ACTIVE, WORKING_SET, FREQUENT, RARE y RESTRICTED. También existe la etiqueta NEVER, destinada a aplicaciones instaladas que nunca fueron abiertas.

Es recomendable no restringir demasiado las aplicaciones de uso frecuente.

Estas clasificaciones determinan cuánta actividad pueden mantener los programas en segundo plano. De esta manera, es posible reducir la prioridad de aplicaciones que casi no se utilizan, pero consumen recursos, o aumentarla cuando se trata de herramientas cuyas notificaciones son importantes.

Es recomendable no restringir demasiado las aplicaciones de uso frecuente, ya que el teléfono necesitará más recursos para reactivarlas cada vez que se abran.

Otros trucos para ahorrar batería en Android

Además de App Standby Buckets, existen otros dos ajustes que permiten reducir el consumo energético sin necesidad de ingresar al modo desarrollador.

El primero consiste en limitar la actualización de aplicaciones en segundo plano. Para hacerlo, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Batería y buscar la pestaña «Restringidas». Desde allí se puede impedir que determinadas aplicaciones actualicen su contenido constantemente.

El segundo está relacionado con los permisos de ubicación. Algunas plataformas necesitan conocer la posición exacta del usuario para funcionar correctamente, pero otras no requieren ese nivel de precisión. Por eso, desde los ajustes de cada aplicación es posible desactivar la opción «Usar ubicación precisa».

La combinación de estas herramientas permite reducir el consumo innecesario de batería y administrar mejor los recursos del celular, sin depender exclusivamente de las optimizaciones automáticas de Android.